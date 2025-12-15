Συνολικά τα τρία τέταρτα των Ουκρανών απορρίπτουν το ενδεχόμενο μεγάλων παραχωρήσεων σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με έρευνα του Κιέβου, αναδεικνύοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς διαπραγματεύεται υπό την πίεση του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία προσπάθησε να αντιταχθεί στο αρχικό σχέδιο που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και θεωρούνταν από αυτήν και τους ευρωπαίους συμμάχους της ευνοϊκό για τη Μόσχα, η οποία απαιτεί από το Κίεβο να παραδώσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και να περιορίσει σημαντικά τις στρατιωτικές του δυνατότητες.

«Ναι» σε πάγωμα του μετώπου, συμβιβασμούς και εγγυήσεις, όχι σε παραχωρήσεις εδαφών

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), έδειξε ότι το 72% των Ουκρανών είναι έτοιμοι για μια συμφωνία που θα προέβλεπε το «πάγωμα» του σημερινού μετώπου και θα περιλάμβανε κάποιους συμβιβασμούς.

Ωστόσο, το 75% θεωρεί ότι ένα σχέδιο φιλικό προς τη Ρωσία, το οποίο θα περιλάμβανε παραχώρηση εδαφών ή περιορισμό του μεγέθους του στρατού χωρίς σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, ήταν «εντελώς απαράδεκτο».

Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ τέλους Νοεμβρίου και μέσης Δεκεμβρίου και σε αυτήν συμμετείχαν 547 άτομα από περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του KIIS, Αντόν Χρουσέτσκι, δήλωσε ότι η κοινή γνώμη δεν μετατοπίστηκε τους τελευταίους μήνες, παρά την αυξανόμενη πίεση από τις ΗΠΑ.

Το 63% έτοιμο να συνεχίσει ο πόλεμος, μειωμένη η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ

Το 63% των Ουκρανών δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ενώ μόλις το 9% πιστεύει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέχρι τις αρχές του 2026.

Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο πως, μόλις το 21% των Ουκρανών εμπιστεύονται τις ΗΠΑ — από 41% τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά και το ότι η εμπιστοσύνη στο ΝΑΤΟ έπεσε επίσης στο 34% από 43% την ίδια περίοδο.

«Αν οι εγγυήσεις ασφάλειας δεν είναι σαφείς και δεσμευτικές… οι Ουκρανοί δεν θα δείξουν εμπιστοσύνη, και αυτό θα επηρεάσει τη γενική ετοιμότητα να εγκρίνουν το αντίστοιχο ειρηνευτικό σχέδιο», έγραψε ο Χρουσέτσκι.

Δεν θέλουν εκλογές

Ο Τραμπ έχει επίσης επαναφέρει το αίτημα για εκλογές στην Ουκρανία, κάτι που απαγορεύεται να γίνει υπό στρατιωτικό νόμο.

Ο Ζελένσκι, η πρώτη θητεία του οποίου έληξε πέρσι, άφησε να εννοηθεί ότι θα ήταν ανοικτός σε νέες εκλογές εφόσον οι ΗΠΑ αναλάμβαναν την ασφάλεια του εγχειρήματος.

Ωστόσο σύμφωνα με την έρευνα του KIIS, μόλις το 9% των Ουκρανών θέλουν εκλογές πριν από τη λήξη των μαχών.

Η εμπιστοσύνη στον Ζελένσκι πιθανότατα επηρεάστηκε μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς τον προηγούμενο μήνα, αλλά πλέον έχει επανέλθει στο 61% μετά την αποπομπή του κορυφαίου συμβούλου του και την πίεση από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Χρουσέτσκι. «Επομένως, η επιμονή για εκλογές στην Ουκρανία γίνεται αντιληπτή από το κοινό με κριτικό τρόπο και θεωρείται προσπάθεια αδυναμίας της χώρας», πρόσθεσε.