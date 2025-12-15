Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία του πατέρα του και της μητέρας του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές πληροφορίες για τη σύλληψή του παρά μόνο ότι κρατείται με εγγύηση 4 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

Ο Νικ Ράινερ μπαινόβγαινε σε κέντρα απεξάρτησης και είχε μείνει αρκετές φορές άστεγος στην εφηβεία του.

Το 2015 είχε απεξαρτηθεί και συνεργάστηκε με τον πατέρα του στην ταινία «Hey Charlie», μια ημι-αυτοβιογραφική ταινία για τον εθισμό και την ανάρρωση. Ο Ρομπ Ράινερ σκηνοθέτησε και ο Νικ συνυπέγραψε το σενάριο της ταινίας, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός επιτυχημένου ηθοποιού με πολιτικές φιλοδοξίες και ενός γιου εθισμένου στα ναρκωτικά.

Σε συνεντεύξεις του ο Ρομπ Ράινερ είχε μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που είχε περάσει η οικογένειά του. «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο την πρώτη φορά, με αυτά τα επώδυνα και δύσκολα σκαμπανεβάσματα. Και έπειτα, κάνοντας την ταινία, τα ξαναζήσαμε όλα από την αρχή» ανέφερε. Ωστόσο διευκρίνισε ότι η διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας ήταν θεραπευτική, καθώς τους επέτρεψε να επεξεργαστούν μεγάλο μέρος του παλιού τραύματος και να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση.