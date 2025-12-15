Εν αναμονή ανακοινώσεων και εξελίξεων σχετικά με τις συζητήσεις στο Βερολίνο για το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, καθώς οι διπλωματικές κινήσεις συνεχίζονται μετά την ολοκλήρωση των πεντάωρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Μετά την συνάντηση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε τις επαφές του με Γερμανούς αξιωματούχους, εν αναμονή του δείπνου με τους ευρωπαίους εταίρους του στην γερμανική πρωτεύουσα, στο οποίο όπως ανακοινώθηκε από το Ελιζέ θα είναι και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε πως οι συζητήσεις με την αμερικανική πλευρά δεν ήταν εύκολες (πληροφορίες ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί επέμεναν στην αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονέτσκ), αλλά ήταν όμως παραγωγικές.

Είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο.

Τι λέει η γερμανική κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης, Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Τι προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Συνεχίζει ο Ζελένσκι τις επαφές του

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον και λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!». Αυτή την ώρα βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.

Επιθέσεις εναντίον μονάδων παραγωγής καυσίμων για πυραύλους και επεξεργασίας φυσικού αερίου

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι έπληξε μια μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην νότια ρωσική πόλη Αστραχάν και μία μονάδα παραγωγής καυσίμων για πυραύλους στην περιοχή του Ροστόφ.

Σε ανακοίνωση του το γενικό επιτελείο του στρατού αναφέρει ότι εκρήξεις σημειώθηκαν στη μονάδα του Αστραχάν. Ο επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι πιλότοι του έπληξαν την μονάδα Κάμενσκι που παράγει μεταξύ άλλων καύσιμα για τους πυραύλους τύπου Iskander και Kindzhal.