Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει τον τελευταίο καιρό η βία μεταξύ ανηλίκων. Από το bullying, τους ξυλοδαρμούς και τους διασυρμούς στα social media δεν λείπουν τα μαχαιρώματα, ακόμα και μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Μαθήτρια του 60ου Γυμνασίου Αθηνών στην Κυψέλη κατέληξε μαχαιρωμένη στο Αγλαϊα Κυριακού μετά την επίθεση που δέχτηκε μέσα στην τάξη από συμμαθήτριά της. Από τις μαρτυρίες των παιδιών που ήταν μπροστά στο περιστατικό αποκαλύφθηκε ότι η μαθήτρια, που είχε το μαχαίρι, είχε δείξει παραβατική συμπεριφορά και στο παρελθόν και είχε εκδιωχθεί από το προηγούμενο σχολείο της καθώς είχε βγάλει ξανά μαχαίρι.

Κυψέλη: «Νόμιζε ότι την είπε πρεζού»

Μαθήτρια εξηγεί το χρονικό της συμπλοκής και τους λόγους που οδήγησαν στο μαχαίρωμα, αποκαλύπτοντας το βεβαρυμένο παρελθόν της δράστιδος.

​«Κατέβηκα να πιω νερό και είχαν μαζευτεί πολλά παιδιά και ήταν αυτή που μαχαίρωσε την κοπέλα. Και απλά μίλαγε και βγάζει την “πεταλούδα” απ’ την τσέπη της και απλά την ακούμπαγε στην κοιλιά -δεν ήξερα ότι ήταν αυτό- και μετά βλέπω να τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Νόμιζε ότι η κοπέλα που μαχαιρώθηκε την είπε “πρεζού”, ενώ δεν την είπε αυτή. Και γι’ αυτό έγινε και τη μαχαίρωσε. Την είδα να πέφτουν αίματα στο πάτωμα» ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε η μαθήτρια η συμπεριφορά της δράστιδος είχε επαναληφθεί. «Ήταν η πρώτη μέρα της στο σχολείο. Είχε φύγει απ’ το 38ο, είχε κάνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, που εκεί μαχαίρωσε κι άλλα δύο παιδιά. Και ήρθε και την πρώτη μέρα που είναι, μαχαίρωσε κι αυτό το κορίτσι. Δεν έχει ξαναγίνει, ειδικά μαχαίρωμα».

Κυψέλη: «Είχε ξαναβγάλει μαχαίρι»

Εργαζόμενη στο σχολείο μίλησε για τη νέα μαθήτρια, που είχε απομακρυνθεί από το προηγούμενο σχολικό περιβάλλον της καθώς είχε στραφεί ξανά κατά μαθητών με μαχαίρι. Σήμερα ήταν η πρώτη της μέρα στο νέο σχολείο.

«Καθόμουν στο γραφείο όπως κάθε μέρα και έρχεται ένα παιδί και μου λέει, “το κορίτσι το καινούργιο μαχαίρωσε τη Μαρίνα”. Ανεβαίνω στον πρώτο, βλέπω τα αίματα. Πάω στο γραφείο, βλέπω το κορίτσι μέσα στα αίματα, χέρι και κοιλιά. Το άλλο το κορίτσι ήταν στο γραφείο με τον διευθυντή. Η Μαρίνα καθόταν, απλά καθόταν με άλλα δύο παιδιά και πάει και της λέει, “με είπες πρεζού”; Της λέει η Μαρίνα, “δεν έχω μιλήσει σε σένα, δεν ξέρω καν πού είσαι”. Βγάζει την πεταλούδα και τη μαχαιρώνει στην κοιλιά και μετά στο χέρι. Μπαίνει μπροστά το αγόρι που ήταν μαζί της και πάει να μαχαιρώσει και το αγόρι» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Η τραυματίας ήταν σοκαρισμένη, ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήρθε πρώτη μέρα στο σχολείο από άλλο σχολείο, της έκαναν αλλαγή περιβάλλοντος, είχε ξαναβγάλει μαχαίρι και στο 38ο. Πρώτη μέρα και έγινε το περιστατικό, είναι Γ’ Γυμνασίου, θα έπρεπε να είναι Β’ Λυκείου, είναι 16 χρονών».

Κυψέλη: «Την έλεγαν πρεζάκι και βρωμιάρα»

Τη δική της εκδοχή για το αιματηρό επεισόδιο στο 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη δίνει η αδερφή της δράστιδος, κάνοντας λόγο ​για ύβρεις που δέχθηκε η αδελφή της. Μιλώντας για το περιστατικό, υποστήριξε πως η επίθεση δεν έγινε αναίτια, αλλά ήταν αποτέλεσμα λεκτικής βίας.

«Απλά την προκαλούν και σήμερα άκουσε πως την βρίζουν στο σχολείο» ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Σύμφωνα με την περιγραφή της, η αδελφή της δέχτηκε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς: «Της είπε “πρεζάκι, βρωμιάρα” και “τι κάνει εδώ πέρα’ και τέτοια».

​Η ίδια θέλησε να υπερασπιστεί τον χαρακτήρα της αδελφής της, τονίζοντας: «Δεν είναι τρελή να πάει και να της επιτεθεί. Είναι μια χαρά κοπέλα, εγώ δεν βλέπω κάτι περίεργο. Γενικά δεν κάνει κάτι χωρίς να την προκαλέσουν».

​Το περιστατικό στο προηγούμενο σχολείο

​Αναφορικά με το παρελθόν της αδελφής της και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, επιβεβαίωσε ότι είχε συμβεί ένα περιστατικό στο παλιό της σχολείο, αλλά υποβάθμισε την έκτασή του.

​«Στο παλιό της σχολείο τσακώθηκε με τη δασκάλα, της φώναξε και της πέταξε τον καφέ από αντίδραση. Αυτό, δεν έχει γίνει κάτι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας πως στο νέο σχολείο δεν γνώριζαν το παρελθόν της καθώς πήγαινε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.