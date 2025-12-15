Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει το Χόλιγουντ, καθώς ο διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η η φωτογράφος σύζυγός του Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους, στο Λος Άντζελες, φέροντας τραύματα από μαχαίρι.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η πηγή, η οποία μίλησε στο Associated Press, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ερευνητές ανακρίνουν μέλος της οικογένειας, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την πορεία της υπόθεσης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του People, δράστης της δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, Νικ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε για χρόνια ως άστεγος.

Το Πυροσβεστικό Σώμα του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε κλήση για παροχή ιατρικής βοήθειας, λίγο μετά τις 15:30 και εντόπισε έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών νεκρούς εντός της οικίας.

Rob Reiner and his wife, Michele Singer Reiner, were found dead at their home in Brentwood, Los Angeles, California. Reported (not officially confirmed): PEOPLE says “multiple sources” allege the couple’s son, Nick Reiner, was responsible. pic.twitter.com/o2kWxxXGOF — GeoTechWar (@geotechwar) December 15, 2025

«Εμφανής ανθρωποκτονία» στο Μπρέντγουντ

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, λοχαγός Μάικ Μπλαντ, δήλωσε ότι η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών και Ληστειών διερευνά «εμφανή ανθρωποκτονία» στην κατοικία του Ράινερ, στη συνοικία Μπρέντγουντ – μία από τις πλέον ακριβές περιοχές της δυτικής πλευράς της πόλης, όπου κατοικούν πολλοί διάσημοι.

Οι Αρχές δεν έχουν επισήμως επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων.

Ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του Χόλιγουντ

Ο Ρομπ Ράινερ συγκαταλέγεται στους πλέον παραγωγικούς και επιδραστικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ, με έργα-σταθμούς των δεκαετιών του ’80 και του ’90, όπως τα «This Is Spinal Tap», «A Few Good Men», «When Harry Met Sally» και «The Princess Bride».

Η φήμη του εκτοξεύθηκε τη δεκαετία του ’70 με τον ρόλο του «Meathead» στη θρυλική τηλεοπτική σειρά All in the Family, δίπλα στον Κάρολ Ο’Κόνορ ως Άρτσι Μπάνκερ. Τον περασμένο Μάρτιο, είχε συμπληρώσει τα 78 του χρόνια.

Η οικογένεια και η προσωπική του ζωή

Γιος του θρυλικού κωμικού Καρλ Ράινερ, ο Ρομπ Ράινερ ήταν παντρεμένος με τη φωτογράφο Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, από το 1989. Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «When Harry Met Sally» και απέκτησαν τρία παιδιά.

Η Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ήταν εκείνη που τράβηξε τη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου του «The Art of the Deal».

Προηγουμένως, ο Ράινερ ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Πένι Μάρσαλ (1971–1981), υιοθετώντας την κόρη της, Τρέισι Ράινερ. Ο Καρλ Ράινερ απεβίωσε το 2020, σε ηλικία 98 ετών, ενώ η Πένι Μάρσαλ το 2018.

Πέρα από την καριέρα του στο Χόλιγουντ, ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη Ράινερ ήταν γνωστός και για την έντονη πολιτική του δράση. Είχε εμφανιστεί σε διαφημιστικά μηνύματα κατά του Τζορτζ Μπους στις προεδρικές εκλογές του 2004, στηρίζοντας τον τότε Δημοκρατικό υποψήφιο Τζον Κέρι. Επίσης, είχε εκφράσει τη στήριξή του στους δημοκρατικούς υποψήφιους για την προεδρία Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, οι εκπρόσωποι του Ρομπ Ράινερ δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.