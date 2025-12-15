Το νέο περιστατικό με το μαχαίρωμα μέσα σε τάξη στο 15ο – 60ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη φέρνει στο προσκήνιο την αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ των ανηλίκων.

Τα νούμερα προκαλούν κάτι περισσότερο από προβληματισμό. Σύμφωνα με τη δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου στο ΒΗΜΑ, προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, τα περιστατικά των επιθέσεων που καταλήγουν στα νοσοκομεία δεν είναι δεκάδες, ούτε καν εκατοντάδες, αλλά μπορεί να πλησιάζουν και τις 5.000!

Το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι οι ηλικίες που φτάνουν στα νοσοκομεία, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι παιδιά 10 και 11 ετών.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο η μαθήτρια που μαχαιρώθηκε σήμερα στην Κυψέλη μπορεί και να πέθαινε αν δεν είχε βάλει το χέρι της στην κοιλιά. «Δηλαδή θα πρέπει να τραυματιστεί ή ακόμη και να καταλήξει ένα μικρό παιδί για να αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε ως κοινωνία;» αναρωτιέται και επισημαίνει ότι όλες οι ευθύνες ξεκινούν από το σπίτι και το σχολείο.

Ολόκληρη η δήλωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Είναι ένα μειζον κοινωνικό ζήτημα που το αναδεικνύουμε συνεχώς αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός. Έχουμε πάνω από 3000 παιδιά το χρόνο που φθάνουν στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις κλινικές από βία μεταξύ τους, εκ των οποίων τα 1.000 μέσα στα σχολεία – μόνο 1.000 φθάνουν κάθε στα 2 Παίδων – και μιλάμε για παιδιά μέχρι 16 ετών. Από 16 ετών πάνε στα γενικά νοσοκομεία – άρα ο αριθμός μπορεί να πλησιάζει και τις 5.000.

Έχουμε ξυλοδαρμούς, μαχαιριές, κουκουλοφόρους, εκβιασμούς από κουκουλοφόρους. Μόνο πιστόλια δεν έχουν βγει ακόμη στα σχολεία.

Το τρομερό είναι ότι φτάνουν και παιδιά 10 και 11 χρονών. Μικραίνουν πολύ οι ηλικίες. Το παιδί, αν δεν έβαζε το χέρι του στην κοιλιά, μπορεί και να πέθαινε. Έφαγε τη μαχαιριά μεταξύ αντίχειρα και δείκτη και γρατζούνισε το μαχαίρι και την κοιλιά της.

Δηλαδή θα πρέπει να τραυματιστεί ή ακόμη και να καταλήξει ένα μικρό παιδί για να αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε ως κοινωνία; Οι ευθύνες ξεκινούν από το σπίτι και το σχολείο».