Την πρόθεση της να ενισχύσει τη δέσμευσή της για την άμυνα της Ουκρανίας μέσω επιχειρηματικών κοινοπραξιών, περαιτέρω ενσωμάτωσης του Κιέβου στις αγορές και την παροχή πιθανών ομοσπονδιακών επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου δέκα σημείων που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα κατά την επίσκεψη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Βερολίνο και την συνάντηση του με τον πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγιερ, εξέφρασε η Γερμανία.

Τι προβλέπει συγκεκριμένα το έγγραφο δέκα σημείων που παρουσιάστηκε

«Μια ισχυρή ουκρανική αμυντική βιομηχανία είναι κρίσιμη για την άμυνα έναντι του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας και αποτελεί σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας για την αποτροπή μελλοντικής ρωσικής επίθεσης», αναφέρει το έγγραφο, που κοινοποιήθηκε κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών με τους Αμερικανούς απεσταλμένους τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, οι δύο χώρες θα συνεργαστούν πιο στενά σε έρευνα σχετική με την άμυνα, κοινά επιχειρηματικά εγχειρήματα και προμήθειες, με τη Γερμανία, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της Ουκρανίας στην Ευρώπη, να εξετάζει τη χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων στις επενδύσεις.

Ουκρανικά drones για το ΝΑΤΟ και συνεργασία σε επίπεδο βιομηχανίας

Επίσης, θα εξεταστεί η κοινή προμήθεια ουκρανικού αμυντικού εξοπλισμού για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της European Sky Shield Initiative, ιδίως μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναχαίτισης.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών θα διεξάγουν τακτικές υψηλού επιπέδου διαβουλεύσεις, ενώ θα δημιουργηθεί στο Βερολίνο ένα γραφείο συνδέσμου για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, το Ukraine Freedom House, προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί σε επίπεδο βιομηχανίας.

Η Γερμανία θα αυξήσει επίσης την παρουσία στρατιωτικών ακόλουθων στο Κίεβο και θα ενισχύσει τις ανταλλαγές εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το έγγραφο σημειώνει επίσης ότι η Γερμανία και η Ουκρανία θα λάβουν ολοκληρωμένα μέτρα για την πρόληψη της διαφθοράς, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες της Δύσης για το μεγαλύτερο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών και του αρχηγού του επιτελείου του Ζελένσκι.