Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ηθοποιούς, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, έχοντας γίνει γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τους ρόλους του στο θέατρο, τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Ο ηθοποιός ήταν γεννημένος στη Θεσσαλονίκη σε οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Ο ίδιος σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976. Από πολύ νωρίς ξεχώρισε για το ταλέντο και την αφοσίωσή του, συμμετέχοντας σε θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες.

Καριέρα με επιτυχίες

Στη διάρκεια της πορείας του, ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές (κυρίως κατά τη δεκαετία του 1980), ενώ συμμετείχε σε παραστάσεις σε ιστορικά θέατρα, όπως το Ηρώδειο. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές του δουλειές συγκαταλέγεται η βιντεοταινία του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – το αστέρι». Συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Κώστας Καζάκος και Τζένη Καρέζη, και ξεχώρισε με τις ερμηνείες του σε σειρές όπως «Ο συμβολαιογράφος» και «Φως του Αυγερινού». Παράλληλα, δάνεισε τη φωνή του σε μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Από τον γάμο του με τη Μαίρη, ο Εσκενάζυ απέκτησε δύο παιδιά: τον Λέοντα (1983) και τη Σάρα (1987). Για δέκα χρόνια, από το 2001 έως το 2011, δημιούργησε τη δική του θεατρική στέγη και σχολή, προσφέροντας χώρο δημιουργίας και εκπαίδευσης σε νέους καλλιτέχνες. Το 2024 υπήρξε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το κόμμα Κόσμος, δείχνοντας έμπρακτα συμμετοχή του στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.