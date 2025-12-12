Στις 28 Δεκεμβρίου συμπληρώνονται έξι χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου. Η εκπομπή «Mega Stories» προέβαλε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο μουσικό, όπου πρόσωπα που τον γνώρισαν, έζησαν μαζί του και τον τίμησαν, αποκάλυψαν πτυχές από τη ζωή του.

Η χήρα του Θάνου Μικρούτσικου, Μαρία Παπαγιάννη μίλησε για την περίοδο που δέχτηκε πρόταση να γίνει υπουργός Πολιτισμού, αλλά και την περίοδο που χώρισαν και επανασυνδέθηκαν.

«Όταν του πρότεινε ο Παπανδρέου να γίνει υπουργός Πολιτισμού, ήταν πολύ φρέσκια η σχέση μας. Μόλις που είχαμε συναντηθεί. Θυμάμαι πως η πρώτη πρόταση έφτασε όταν ήμασταν στο πρώτο μας ταξίδι, σχεδόν κρυφό από όλους. Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, του είπα “προφανώς δεν θα δεχτείς”. Μόλις είχα ερωτευτεί έναν τρελό μουσικό στο Μέγαρο και ξαφνικά όλο αυτό με τρόμαξε πάρα πολύ. Όταν κατάλαβα ότι το σκέφτεται, φοβήθηκα πάρα πολύ ότι θα αλλάξουν όλα. Γυρνάμε στην Αθήνα λοιπόν και μια μέρα μου λέει πως είπε “ναι”. “Εντάξει, τότε και γω όχι” του είπα και πήρα τα πράγματα μου και έφυγα από το σπίτι, χωρίσαμε. Ήταν πολύ πολύ νωρίς» είπε.

«Με πήρε τηλέφωνο στη δουλειά και μου είπε “δεν σου λέω να γυρίσεις, θέλω απλώς να ακούσεις ένα τραγούδι που έγραψα για σένα”. Φυσικά γύρισα με όλα μου τα πράγματα πίσω και είναι ένα τραγούδι από τον κύκλο αυτόν του Καββαδία, που το αγαπάω πάρα πολύ» είπε για την επανασύνδεσή τους.

Μου έχει λείψει το «εγώ είμαι εδώ»

«Ήταν 26 χρόνια μαζί του… εκδρομή» ανέφερε η κ. Παπαγιάννη. «Κατάφερνε και ζωντάνευε κάθε στιγμή. Τα έκανε όλα με μία ιεροτελεστία. Αυτό το “εγώ είμαι εδώ” του Θάνου μού έχει λείψει πολύ. Ήταν σαν να κάνω βουτιά και να υπάρχει δίκτυ προστασίας» πρόσθεσε.

«Δεν μας έδειξε ότι φοβήθηκε»

«Το πρόβλημα υγείας του το βρήκαμε τυχαία. Τον απείλησα ότι έχει μεγαλώσει πολύ και δεν χρειάζεται να πάει περιοδεία. Ήταν ψύχραιμος, δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκε, σε εμάς δεν το έδειξε» είπε. «Έγραψε γράμμα στα παιδιά για την κατάστασή του. Την άλλη μέρα ήμασταν σε κατάθλιψη» τόνισε.

«Προστατευτικός ήταν σίγουρα, γενναιόδωρος πολύ» είπε η κόρη του Αλεξάνδρα Μικρούτσικου. Φοβόταν τον θάνατο, αλλά τον αντιμετώπισε πολύ μαχητικά και μας το πέρασε και εμάς. Σαν οικογένεια γίναμε πιο δυνατή» είπε.

