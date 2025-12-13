Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο διαμέρισμά του στο Lower East Side της Νέας Υόρκης ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «The Mask» και «Pulp Fiction»

Ο Γκριν, που τη δεκαετία του ’90 είχε καθιερωθεί ως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς «κακούς» του κινηματογράφου, ήταν 60 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τον μάνατζέρ του Γκρεγκ Έντουαρντς, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο διαμέρισμά του περίπου στις 3:25 μ.μ. και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου. Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν από τον ιατροδικαστή.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», δήλωσε συγκινημένος ο Έντουαρντς. «Αληθινά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Είχε τεράστια καρδιά. Θα μου λείψει πολύ. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος».

«Πάλεψε με τους δαίμονές του, αλλά τους ξεπέρασε»

Ο μάνατζέρ του αποκάλυψε ότι ο Γκριν, ο οποίος είχε εμφανιστεί και στους «Usual Suspects», επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο σε μια ταινία θρίλερ με τίτλο «Mascots», δίπλα στον Μίκι Ρουρκ. Όπως είπε, όταν ενημέρωσε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας, Κέρι Μοντραγκόν, εκείνος ξέσπασε σε κλάματα.

Παρότι είχε τη φήμη δύσκολου συνεργάτη, ο Έντουαρντς τόνισε πως ο Γκριν ήταν τελειομανής και έδινε τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε δουλειά. «Δούλεψε με σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Ο ρόλος του αδίστακτου μαφιόζου Ντόριαν Τάιρελ στο “The Mask”, δίπλα στον Τζιμ Κάρεϊ και την Κάμερον Ντίαζ, ήταν ίσως ο καλύτερός του», ανέφερε.

«Πάλεψε με τους δαίμονές του, αλλά τους ξεπέρασε», πρόσθεσε.

Ο Πίτερ Γκριν καταγόταν από το Νιου Τζέρσεϊ. Σε ηλικία μόλις 15 ετών έφυγε από το σπίτι του και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του το 1996 στο περιοδικό Premier, οδηγήθηκε στη χρήση και αργότερα στη διακίνηση ναρκωτικών. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του και στη συνέχεια μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Ο γαλανομάτης ηθοποιός συμμετείχε σε μερικές από τις πιο εμβληματικές ταινίες του Χόλιγουντ, μεταξύ αυτών και στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, όπου υποδύθηκε τον σαδιστή φύλακα και κατά συρροή δολοφόνο Ζεντ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε περίπου 95 συμμετοχές σε ταινίες και σειρές, μεταξύ των οποίων τα «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day».