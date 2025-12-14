Οξεία αντιπαράθεση είχε και η τρίτη μέρα της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή. Το θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο» με τον Γιώργο Φλωρίδη και τους Σωκράτη Φάμελλο και Αλέξη Χαρίτση, ενώ νέες συλλήψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέο μήνυμα προς τους αγρότες έστειλε ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, επιμένοντας στον διάλογο.

Το πρωί της Κυριακής, ο Θοδωρής Λιβάνιος, προανήγγειλε επιστολική ψήφο για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Ο υπουργός Εσωτερικών, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η διάταξη να κατατεθεί άμεσα και να αποσκοπεί στη διεύρυνση του πλαισίου που ίσχυε στις τελευταίες ευρωεκλογές ώστε να καλύψει και τις εθνικές αναμετρήσεις. Ο υπουργός μίλησε για αυτονόητη θεσμική μεταρρύθμιση και σημείωσε ότι η επιτυχία των ευρωεκλογών απέδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια.

Το μήνυμα Τσιάρα προς τους αγρότες

«Ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος, γιατί λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Κωνσταντίνος Τσιάρας, κάλεσε τους αγρότες «να ξανασκεφτούν τη στάση τους και τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα αιτήματα τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός εμπεριέχει πολλές προκλήσεις – για το υπουργείο μου η πρόκληση για δομική μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα είναι από τις σημαντικότερες – κορμός υπαίθρου». Υπάρχουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπε, και έχουν «δημιουργήσει δυσεπίλυτη εξίσωση που οφείλουμε να λύσουμε εν κινήσει – αποτέλεσμα δικαιότερη κατανομή των πόρων. Θα ξεβολέψει αυτούς που έστηναν εγκληματικά δίκτυα που οι Ευρωπαίοι διαθέτουν για τη στήριξη των παραγωγών».

Σημείωσε πως πλέον «στην ΑΑΔΕ η ορθή κατανομή των πόρων» τονίζοντας ότι «αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε δογματικοί και καταφέρνουμε να βρίσκουμε λύσεις και να διορθώνουμε αστοχίες. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στο σύστημα πληρωμών θα βοηθήσει τους έντιμους αγρότες».

Επιπλέον, κατέληξε τονίζοντας ότι «οτιδήποτε οφείλεται στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου, πλην μικρών εκκρεμοτήτων, θα έχουν τακτοποιηθεί όλα».

Χρυσοχοΐδης: Νέες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες συλλήψεις προανήγγειλε από το βήμα της Ολομέλειας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, «δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία αυτή». Δήλωσε ότι ήδη έχουν ελεγχθεί 6 χιλιάδες και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί 33 εκ για παράνομες επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη, η ΔΑΟΕ στους 13 μήνες λειτουργίας της έχει συλλάβει 1900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι προφυλακισμένοι, ενώ συμπλήρωσε πώς έχει προχωρήσει στην αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στη διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, απάτες και λαθρεμπόριο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για βία κατά των αγροτών, ο υπουργός διερωτήθηκε «υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 μέρες; η κοινή γνώμη λέει ότι υπήρξε καταστολή και έδειρε η Αστυνομία τους αγρότες; αλήθεια που απευθύνεστε; σε ηλίθιους; τι είμαστε λωτοφάγοι;». Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η ελληνική αστυνομία διαθέτει πλαστικές σφαίρες, ανέφερε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης «πού να τις βρούμε; Για όνομα του Θεού!».

Σύγκρουση Φλωρίδη με Φάμελλο και Χαρίτση

Οι τόνοι ανέβηκαν ύστερα από την αιχμή του υπουργού Δικαιοσύνης για την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι υπήρξαν τρομακτικές αντιρρήσεις, σε νομοσχέδια του χαρτοφυλακίου του, προφητεύοντας όπως είπε ότι θα γινόταν αναστάτωση της χώρας και πως θα στερούνταν οι πολίτες δικαιοσύνη. Όπως υποστήριξε, όμως, συνέβη το αντίθετο.

Τον λόγο πήρε αμέσως μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρίχνοντας καρφιά κατά του κ. Φλωρίδη, «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου ως εμπόδιο. Πώς αλλιώς θα μπορέσει το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη να κρύψει τα ρουσφέτια, την αδιαφάνεια, τις απευθείας αναθέσεις και τον εκφοβισμό;» για να προσθέσει μια προσωπική αιχμή ατά του κ Φλωρίδη: «Πρόσωπο που εκπέμπει άθλιες χυδαιότητες είναι ντροπή να είναι υπουργός Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του κ. Χαρίτσης επέκρινε τον κ. Φλωρίδη διότι, όπως είπε, δεν τοποθετήθηκε για θέματα επικαιρότητας αλλά και για στην εν εξελίξει δίκη για τις υποκλοπές. «Δεν μας είπατε για τους μάρτυρες που λέγανε ότι είχαν ερωτήσεις, δεν μας είπατε για τα ταξίδια των επιχειρηματιών μαζί με τους υπουργούς ούτε γι’ αυτό που κατήγγειλε ο κ. Ράμμος για την ΕΥΠ», σημείωσε».

Απάντηση στα περί βελόνας του ΠαΣοΚ έδωσε ο Δημήτρης Μάντζος. «Αν υπάρχει μια βελόνα που έχει κολλήσει είναι η βελόνα του κ. Φλωρίδη που επαναλαμβάνει τσιτάτα σαν να είναι στα social media όχι στη Βουλή, ενημερώνω ότι κατέθεσα διαδικαστικά ότι κατέθεσα το ψήφισμα 2513/11.10.2023 της Κοιν. Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης που περιέχει τέσσερις συστάσεις για τη χώρα μας για τη διερεύνηση των υποκλοπών και τη νομοθεσία που πρέπει να επιτρέπει την ενημέρωση για τον λόγο της παρακολούθησης. Αυτά για την επιλεκτική σας ευαισθησία για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Να το μελετήσετε πριν πάτε στο Στρασβουργο να ξέρετε τι να τους πείτε».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, τόνισε πως η δικαιοσύνη λειτουργεί επιλεκτικά και ταξικά προς όφελος της άρχουσας τάξης, νομιμοποιώντας την αδικία για τους πολλούς».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης, χτυπώντας τους Φάμελλο – Χαρίτση για το θέμα του εξώστη. Αρχικά είπε, «εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη του σε μία πρόσφατη εκδήλωση ήρθαν σήμερα» και συνέχισε: «Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης για να συνεργαστεί με ένα κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα».