Νέες συλλήψεις προανήγγειλε από το βήμα της Ολομέλειας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, «δύο υποθέσεις έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης και πολύ σύντομα θα παραπεμφθούν στον Εισαγγελέα και άλλες τέτοιες οργανώσεις που θα εξιχνιάσει η υπηρεσία αυτή». Δήλωσε ότι ήδη έχουν ελεγχθεί 6 χιλιάδες και πλέον ατομικά ΑΦΜ, ενώ έχουν δεσμευτεί 33 εκ για παράνομες επιδοτήσεις που καταβλήθηκαν σε κάποιους αχρεωστήτως.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοϊδη, η ΔΑΟΕ στους 13 μήνες λειτουργίας της έχει συλλάβει 1900 κατηγορούμενους και οι 550 εξ αυτών είναι προφυλακισμένοι, ενώ συμπλήρωσε πώς έχει προχωρήσει στην αποδόμηση 157 εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στη διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές, απάτες και λαθρεμπόριο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για βία κατά των αγροτών, ο υπουργός διερωτήθηκε «υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 μέρες; η κοινή γνώμη λέει ότι υπήρξε καταστολή και έδειρε η Αστυνομία τους αγρότες; αλήθεια που απευθύνεστε; σε ηλίθιους; τι είμαστε λωτοφάγοι;». Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι η ελληνική αστυνομία διαθέτει πλαστικές σφαίρες, ανέφερε προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης «πού να τις βρούμε; Για όνομα του Θεού!».