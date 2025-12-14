Με δηκτικό ύφος σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τις παρεμβάσεις των προέδρων των ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να σχολιάσουν την ομιλία του στη Βουλή.

“Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη του σε μία πρόσφατη εκδήλωση, ήρθαν σήμερα. Εγώ, πάντως, εκτιμώ το γεγονός ότι οι αρχηγοί του εξώστη ήρθαν σήμερα να μιλήσουν μαζί μου εδώ. Κύριε Φάμελλε, στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης, προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα, το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Γι’ αυτό σας έβαλε στον εξώστη”, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

“Όταν θέσατε το κόμμα σας σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής που ανέλαβε είναι ο πρώην αρχηγός σας, ο οποίος έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για να εκκαθαρίσει όλο τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. ‘Αρα, δηλαδή, όλα τα παλιά περιουσιακά του στοιχεία. Αυτός λέει εκεί μέσα ότι οι υπουργοί που είχε βάλει δεν ξέρανε τι τους γινότανε. ‘Αλλοι πηγαίνανε στη Ρωσία και δεν ξέρανε ποιον βλέπανε, άλλοι να πουλήσουν κουπόνια. Για όλο αυτό το χάλι, στο οποίο οδηγήθηκε η χώρα, έφταιγε ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ εκτός από αυτόν που ήταν αρχηγός και διόριζε υπουργούς. Ο ίδιος είπε, με το βιβλίο που έβγαλε, ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν καμία αξία και τα πετάει. Και εσάς σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι τι ήταν αυτό! Επομένως, οι αναφορές στο κράτος δικαίου προϋποθέτουν, ειδικά από κάποιους που κυβέρνησαν να έχουν μια αντίστοιχη πορεία, την οποία υποστήριξαν στην πράξη, όσο κυβερνούσαν. Αντίθετα, τα πεπραγμένα σας δείχνουν ότι κάθε έννοια κράτους δικαίου την καταπατήσατε”,είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Όλα μπορώ να τα αποδώσω, είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, “στη μόνιμη διαταραχή στην οποία έχετε εισέλθει, επειδή το κόμμα σας είναι μη υφιστάμενο και εκλιπαρείτε όλοι τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχθεί σε αυτό το καινούργιο που θα κάνει, οψέποτε το κάνει. Κατανοώ τη θέση στην οποία έχετε βρεθεί, διαλύσατε ένα κόμμα, δεν υφίστασθε ως κόμμα, δεν υπάρχει δομή γιατί περιμένετε κάποιον να σας καλέσει. Από ό,τι φαίνεται θα περιμένετε πολύ”.

Όταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος προέτρεψε τον υπουργό Δικαιοσύνης να μην μιλάει εκείνος για τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ο Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε: “η πιο έντιμη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα που υπήρξαν ποτέ. Για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή. Που σημαίνει ότι καταπάτησαν τον όρκο τους. Και έχουν καταδικαστικές αποφάσεις από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Φανταστείτε δηλαδή, να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα της ιστορίας”.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία προκειμένου να βάλει φυλακή τους πολιτικούς της αντιπάλους. “Σε ποια καθεστώτα γίνονται αυτά; Τα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα που λατρεύετε. Μόνο αυτά βάζουν φυλακή τους πολιτικούς τους αντιπάλους”, είπε ο κ. Φλωρίδης και πρόσθεσε ότι μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην εξουσία ψήφισε νόμο με τον οποίο αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα, με το κράτος δικαίου που σήμερα επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η Ελλάδα έχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενταχθεί το σύστημα πληρωμών στην ΑΑΔΕ. “Θα το ψηφίσετε αυτό, που κόπτεσθε για τη διαφάνεια;”, είπε ο κ. Φλωρίδης. Στην αναφορά του κ. Φάμελλου ότι στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο κ.Μπαμπασίδης πήγε υπόμνημα στο Φλωρίδη για να “πετάξουν” έξω την Ευρωπαία Εισαγγελέα, ο υπουργός Δικαιοσύνης προέτρεψε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να διαβάσει τα πρακτικά της εξεταστικής, επικαλούμενος μάρτυρα που κατέθεσε ότι δεν έχει συναντήσει και δεν έχει δει τον κ. Φλωρίδη. “Μιλούν διάφοροι τύποι αναφέροντας το όνομα μου και κανένας δεν με έχει δει ποτέ και δεν με ξέρει. ‘Αρα βρείτε άλλο τρόπο να αντιπαρατεθείτε”., ανέφερε ο υπουργός.

Φάμελλος: «Δεν είστε άξιος να εκπροσωπείτε το υπουργείο Δικαιοσύνης»

Σκληρή προσωπική επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, εξαπέλυσε στην Βουλή κατά την διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι “είναι ντροπή να είναι επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας”.

Μιλώντας στην Βουλή ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε γενικότερα το θέμα της αξιοπιστίας της Δικαιοσύνης. Είπε μεταξύ άλλων: «Ο κ. Φλωρίδης υλοποιεί το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη που έχει οδηγήσει στην απώλεια της εμπιστοσύνης στην ελληνική Δικαιοσύνης από το 70% και πάνω του ελληνικού λαού. Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει μεροληψία υπέρ των ισχυρών και τους φίλους του καθεστώτος Μητσοτάκη. Μπαζώσατε τα Τέμπη για να κρύψετε τις ευθύνες της κυβέρνησης και μετά μπαζώσατε την έρευνα για να κρύψετε την αλήθεια και την δικαιοσύνη. Μπορούμε να ξεχάσουμε την εμμονική αντίρρηση του κ. Φλωρίδη στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι; Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το κράτος δικαίου σαν εμπόδιο. Πώς αλλιώς θα μπορέσει το καθεστώς να κρύψει τα ρουσφέτια την μεροληψία, την αδιαφάνεια και τον εκφοβισμό που είναι εργαλεία του. Όμως η κοινωνία έχει δίκιο γιατί η Δικαιοσύνη είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος μίλησε και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα όσα αποκαλύπτονται στην δίκη που είναι σε εξέλιξη, ενώ επικαλέστηκε και τις πρόσφατες τοποθετήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών της ΝΔ. Είπε χαρακτηριστικά: «Για την κρίση της δικαιοσύνης τα λένε οι Κώστας Καραμανλής και Σαμαράς. Δεν τους ακούσατε;».

Συνεχίζοντας υποστήριξε: «Στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτεται ότι το όνομα του κ. Φλωρίδη, αναφέρεται από τον Γιώργο Ξυλούρη τον “Φραπέ”, ως το πρόσωπο στο οποίο κατέφυγε ο Μπαμπασίδη και ο Βορίδης για να κυνηγήσουν την κ. Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι αλήθεια ή δεν είναι; Εκτός εάν κ. Φλωρίδη αμφισβητείτε την Ευρωπαϊκή Δικογραφία ή εάν επικαλεστείτε κι εσείς το δικαίωμα της σιωπής». Kατηγόρησε τον Γιώργο Φλωρίδη λέγοντας ότι «στο πλαίσιο ακραίας χυδαιότητας έφθασε στο σημείο να πει ότι οι αγρότες που κινητοποιούνται από το Κιλκίς δεν είχαν αιτήματα. Και τώρα χαρακτηρίζει γκάγκστερ τους αγρότες που κινητοποιούνται. Μάλλον θα τους μπερδέψατε κ. Φλωρίδη με τα στελέχη της ΝΔ με τους “φραπέδες” με τους “χασάπηδες” με τις τζάκουαρ ή με τους άλλους με τα λαχεία. Πρόσωπο που εκπέμπει τέτοιες άθλιες χυδαιότητες είναι ντροπή να είναι επικεφαλής του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Γκάγκστερ δεν είναι οι αγρότες που δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται ή οι κτηνοτρόφοι που έχουν χάσει τα κοπάδια τους. Γκαγκστερικές είναι οι πρακτικές όσων λεηλατούν τα τελευταία έξι χρόνια τον ΟΠΕΚΕΠΕ που στήσανε κυκλώματα και επέβαλαν ομερτά μέσα στη Εξεταστική Επιτροπή».

Απαντώντας στην συνέχεια στην τοποθέτηση του Γιώργου Φλωρίδη που μεταξύ άλλων μίλησε και για τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Μιλήσατε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ: Θα σας πως δύο περιουσιακά μας στοιχεία. Το πρώτο είναι η πιο τίμια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Μας έχετε ξετινάξει όλους και δεν έχετε βρει ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει βάλλει χέρι στο ταμείο. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε όρθιοι και είμαστε εδώ για να σας ξεσκονίζουμε στην αντιπολίτευση και να αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα και την διαφθορά που πάτε να κουκουλώσετε. Ρωτήσαμε ποιες είναι οι γκαγκστερικές πρακτικές (που αναφέρει η δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας); Είναι οι πρακτικές όσων λεηλάτησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία έξι χρόνια με την βούλα της ΝΔ και τις πλάτες του κ. Μητσοτάκη. Δεν είναι γκαγκστερικές αυτές οι πρακτικές;».

Απάντησε και στις αιτιάσεις κατά των αγροτών λέγοντας: «είναι απαράδεκτο να είστε εσείς στο υπουργείο Δικαιοσύνης και να βάλλετε κατά των κινητοποιήσεων των αγροτών. Ποιος βλάπτει τις τοπικές οικονομίες; Οι κινητοποιήσεις των αγροτών ή η ερημοποίηση της υπαίθρου; Ποιος βλάπτει τις άλλες κοινωνικές ομάδες; Οι αγρότες που αγωνίζονται για να γίνει κάθαρση και για ποιοτικά και φθηνά προϊόντα ή ο κ. Μητσοτάκης; Γκαγκστερικές είναι οι πρακτικές όσων έκλεψαν τους τίμιους αγρότες με τις πλάτες της ΝΔ».