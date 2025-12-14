Μήνυμα στους αγρότες έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας. Μιλώντας στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είπε πως «ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος, γιατί λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι». Κάλεσε τους αγρότες «ναξανασκεφτούν τη στάση τους και τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα αιτήματα τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

Οι προκλήσεις που περιέχει ο προϋπολογισμός

Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός εμπεριέχει πολλές προκλήσεις – για το υπουργείο μου η πρόκληση για δομική μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα είναι από τις σημαντικότερες – κορμός υπαίθρου». Υπάρχουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπε, και έχουν «δημιουργήσει δυσεπίλυτη εξίσωση που οφείλουμε να λύσουμε εν κινήσει – αποτέλεσμα δικαιότερη κατανομή των πόρων. Θα ξεβολέψει αυτούς που έστηναν εγκληματικά δίκτυα που οι Ευρωπαίοι διαθέτουν για τη στήριξη των παραγωγών».

Σημείωσε πως πλέον «στην ΑΑΔΕ η ορθή κατανομή των πόρων» τονίζοντας ότι «αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε δογματικοί και καταφέρνουμε να βρίσκουμε λύσεις και να διορθώνουμε αστοχίες. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στο σύστημα πληρωμών θα βοηθήσει τους έντιμους αγρότες».

Live εικόνα από τη Βουλή:

Όπως είπε, «προσωπικά υπηρετώ με προσήλωση αυτήν την πολιτική, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου». Ο υπουργός είπε στη συνέχεια πως «το 2025 ήταν μεταβατική χρονιά, το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα : νέο , διάφανο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις στοχευμένες πληρωμές, ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο». Υπογράμμισε ότι «το αμαρτωλό καθεστώς χωρίς ελέγχους τελείωσε. Γυρίζουμε σελίδα. Γνωρίζαμε ότι έπρεπε να γίνει νωρίτερα… εθνικά υπεύθυνη απόφαση η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – για διαφάνεια και απρόσκοπτη συνέχεια ευρ ενισχύσεων στους παραγωγούς».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, «με σχέδιο θα εξασφαλίσουμε επανεκκίνηση αγροτικού τομέα».