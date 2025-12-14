Επίθεση στο ΠαΣοΚ εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Μάκης Βορίδης. Όπως είπε, στο περιθώριο της συζήτησης θα ήταν μια ευκαιρία για αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα δημόσια οικονομικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «η ΝΔ έχει κάνει συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές. Η επιλογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Συμφωνούμε σε αυτόν τον στόχο ή υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που τον αμφισβητούν; Η μόνη εναλλακτική διαφορετικού τύπου κριτική είναι του ΚΚΕ. Δε μ΄αρέσει, αλλά καταλαβαίνω τι λένε».

Μιλώντας για το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, είπε, ότι «το ΠαΣοΚ, λέει περίπου τίποτα», για να συνεχίσει λέγοντας, «καταθέτει μια πρόταση που λέω αξίζει τον κόπο να σκεφτείτε. Μικρότερη φορολογία για τις επενδύσεις. Ωραία πρόταση, στα υπόλοιπα υπεκφεύγει για να μην πάρει συγκεκριμένη θέση».