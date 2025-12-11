Ένταση επικράτησε στην Αντιπεριφέρεια στην Καβάλα καθώς αμπελουργοί, μελισσοκόμοι και αγρότες έριξαν γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτηρίου.

Όπως δηλώνει στο ΕΡΤnews o Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω», από τα αιτήματά τους. «Πρόκειται για αγώνα επιβίωσης» είπε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση με Χατζηδάκη – Τσιάρα για τους αγρότες της Κρήτης

Εν τω μεταξύ σήμερα, αντιπροσωπία αγροτών από την Κρήτη μαζί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και βουλευτές του νομού θα αναχωρήσουν για Αθήνα προκειμένου στις 5 το απόγευμα να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Κώστα Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν ήδη στείλει στην Αθήνα τα αιτήματα τους και διεκδικούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι θα τεθούν τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των αγροτών, αλλά και ζητήματα υποδομών.

Το Σάββατο 13/12 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη πανελλαδική διάσκεψη στη Νίκαια.