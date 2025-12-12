Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον Κυριάκο Πιερρακάκη, μια μέρα μετά την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup. Εισερχόμενος στην Ολομέλεια, απευθείας από τις Βρυξέλλες, οι περίπου 40 βουλευτές που κάθονται στα έδρανα σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν. Διθυραμβικά ήταν τα σχόλια και του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας νωρίτερα σήμερα.

«Επέστρεψα από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει σε πρόσωπο, σε κυβέρνηση αλλά ανήκει στην Ελλάδα και στους πολίτες γιατί άντεξαν πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά», δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το βήμα της Ολομέλειας, που διεξάγεται η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόσθεσε πως, «η εκλογή του υποφαινόμενου είναι του Έλληνα, είναι νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες, όπου η παραμονή είχε τεθεί από αμφισβήτηση. Μέσα από πειράματα, η Ελλάδα δεν λύγισε, κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη», σημείωσε ο υπουργός.

Όπως είπε, «χθες οι στιγμές ήταν φορτισμένες, την ώρα της ψηφοφορίας με συνόδευαν πολλές εικόνες από τα χρόνια της κρίσης.. Που γονάτισαν άνθρωποι και σηκώθηκαν, οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό, του Έλληνα πρωθυπουργού που τα τελευταία εξίμιση χρόνια έκανε την διαφορά, των κατόχων μου Χατζηδάκη και Σταϊκούρα» είπε μεταξύ άλλων. Θέλησε να μιλήσει και για όσους διαπραγματεύτηκαν πολλές ώρες σε δύσκολες στιγμές και δεν δίστασαν να μετρήσουν το πολιτικό κόστος. «Το βράδυ με πήραν τηλ, άκουσα τη χαρά τους και άκουσα την φωνή τους να σπάει».

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο κλίμα στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι πλέον η πρόοδος είναι σημείο αναφοράς, δεν είναι πια ζητούμενο, όπως είπε, η αξιοπιστία μας. «Η χώρα μας επηρεάζει και συνδιαμορφώνει αποφάσεις» τόνισε για να συνεχίσει λέγοντας ότι «αυτή η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από μια στιγμή στην άλλη». Ο υπουργός, αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία μιλώντας μεταξύ άλλων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς και την ψηφιακή μετάβαση.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται με δισταγμούς, είπε ο υπουργός υπογραμμίζοντας πως έχουμε ευθύνη για τη συνδιαμόρφωση πολιτικών που προστατεύει τους πολίτες και επενδύει στην ανθεκτικότητα των οικονομιών και έκανε λόγο για πορεία υπευθυνότητας.

Μιλώντας για τον προϋπολογισμό, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι παρουσιάζεται το οικονομικό σχέδιο όχι μόνο για το επόμενο έτος, αλλά για την Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας και με ποια χαρακτηριστικά θα εισέλθει στη νέα. «Για πολλά χρόνια φοβόμασταν είχαμε κρίση, τώρα μιλάμε από μεγαλύτερη θέση ισχύος. Σήμερα με αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση. Δεν είναι αυτονόητο, είναι συνέπεια επιλογών και προσπάθειας». Όπως είπε η ανεργία υποχώρησε, ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται και στόχος είναι η περαιτέρω ανακούφιση των πολιτών.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αφορούσε την αλλαγή του συστήματος με έμφαση στο δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή, δεν είναι σύνθημα αλλά η αντικειμενικότητα.