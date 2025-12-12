Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Πιερρακάκη είχε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ομόφωνη εκλογή του στη θέση του επικεφαλής στο Eurogroup.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για τα νέα καθήκοντα του κ. Πιερρακάκη, που εξελέγη, επικρατώντας πανηγυρικά του βέλγου ομολόγου του Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Ο έλληνας υπουργός, που σύμφωνα με την ΕΡΤ, γίνεται ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup, ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά του από σήμερα, Παρασκευή 12/12.

Το Eurogroup είναι το άτυπο, αλλά θεσμικά καθορισμένο όργανο, το οποίο συγκεντρώνει τους υπουργούς Οικονομικών των 20 χωρών, που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Εκεί συντονίζονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωζώνης, λαμβάνονται κατευθύνσεις για δημοσιονομικούς κανόνες, εξετάζονται προϋπολογισμοί και αναλύονται ζητήματα που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του κοινού νομίσματος.

Αν και δεν είναι επίσημο όργανο της Συνθήκης της ΕΕ, στην πράξη αποτελεί το πραγματικό κέντρο βάρους της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωζώνης.