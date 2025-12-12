Σήμερα στις 12:00, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκαλείται η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε μία κρίσιμη συνεδρίαση με φόντο τα μπλόκα των αγροτών και τις ανησυχίες για το πολιτικό κλίμα στις αγροτικές περιφέρειες.

Στο σημερινό σκηνικό, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στην εξέλιξη αυτή ως ένδειξη της αναγνωρισμένης πλέον πορείας της Ελλάδας στην Ευρώπη, η οποία «ψηλώνει» πολιτικά και οικονομικά, και να τονίσει ότι αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για τη χώρα, την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες.

Με το βλέμμα στα μπλόκα των αγροτών – Το μήνυμα στους βουλευτές

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στα αγροτικά, με δεδομένα τα μπλόκα και τον αναβρασμό στις τάξεις των βουλευτών.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παροτρύνει τους γαλάζιους βουλευτές να διαχειριστούν με ισορροπία τις εντάσεις, ενώ παράλληλα θα επαναλάβει την πρόθεση της κυβέρνησης να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών μετά τη συνεδρίαση της πανελλαδικής τους σύσκεψης το Σάββατο, ώστε να εξεταστούν τα αιτήματα και να βρεθούν λύσεις, ειδικά για την κτηνοτροφία και το κόστος παραγωγής στα νησιά.

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του θα αναφερθεί και στις μειώσεις φόρων που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2026, τονίζοντας την κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Παράλληλα, θα καλέσει τους βουλευτές να μεταφέρουν με σαφήνεια το μήνυμα του προϋπολογισμού στις περιφέρειές τους, λειτουργώντας όχι μόνο ως αγωγοί των αιτημάτων των πολιτών προς το κέντρο, αλλά και ως εισηγητές των κυβερνητικών πολιτικών προς την περιφέρεια, δημιουργώντας γέφυρα για μια εξαετή στρατηγική με ορίζοντα το 2030.

Η συνεδρίαση αναμένεται σύντομη, δεδομένου ότι στις 15:00 ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Ολομέλεια, ενώ βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, χωρίς όμως να αναμένεται η ένταση των προηγούμενων ημερών.