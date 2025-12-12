Το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης κέρδισε η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup. Η εκλογή του θεωρήθηκε ως η εκδίκηση της Ελλάδας, δέκα χρόνια μετά την παραλίγο αποβολή της από την Ευρωζώνη.

«Από το Grexit στον επικεφαλής του Eurogroup: η ιστορία της ανάκαμψης της Ελλάδας» είναι ο τίτλος του Politico για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι «η χώρα που παραλίγο να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη βρίσκεται τώρα επικεφαλής του ισχυρού ευρωπαϊκού οργάνου που τη διέσωσε από τη χρεοκοπία».

«Λίγοι διπλωμάτες αρχικά ανέμεναν ότι ο 42χρονος επιστήμονας υπολογιστών και πολιτικός οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του απερχόμενου Πασκάλ Ντόνοχιου τον περασμένο μήνα. Ο Βενσάν Βαν Πετέγκεμ του Βελγίου μπορούσε να προτάξει περισσότερη εμπειρία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης εντός της ευρωζώνης, γεγονός που τον είχε αναδείξει ως το αρχικό φαβορί» αναφέρει το Politico και παραθέτει την πολιτική πορεία του Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Ο Πιερρακάκης γίνεται ο νέος επικεφαλής του Eurogroup» αναφέρει στο θέμα της η Handelsblatt χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα πολιτικό «αρχιτέκτονα της απογραφειοκρατικοποίησης και των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας».

«Ο αστικός-συντηρητικός πολιτικός Πιερρακάκης διαδέχεται τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόνοχιου και γίνεται πρόεδρος προερχόμενος από μια χώρα που, εν μέσω μιας σοβαρής κρίσης χρέους, πέρασε δύσκολα χρόνια υπό ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Η Ελλάδα βίωσε από το 2010 μια βαριά κρίση κρατικού χρέους, η οποία συγκλόνισε τη χώρα για αρκετά χρόνια» αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών εξελέγη επικεφαλής του Eurogroup» είναι ο τίτλος του Spiegel.

Στο άρθρο μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Μετά από χρόνια διαφόρων μεταρρυθμίσεων και περικοπών, η χώρα μπορεί πλέον να παρουσιάσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και έχει υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ» αναφέρεται στο άρθρο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηρίζεται ως «κινητήριος δύναμη της ελληνικής απογραφειοκρατικοποίησης και των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων, και απέκτησε πανευρωπαϊκή φήμη για την αποτελεσματική οργάνωση του εμβολιαστικού προγράμματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού».

«Ο Πιερρακάκης της Ελλάδας κατακτά την προεδρία του Eurogroup» είναι ο τίτλος του Euractiv.

O Κυριάκος Πιερρακάκης «θεωρείται ένας πιο δυναμικός και αυθόρμητος συμμετέχων στις συζητήσεις του Eurogroup σε σχέση με τον Βαν Πετέγκεμ» αναφέρει το άρθρο.

«Το Eurogroup αποκτά τον πρώτο Έλληνα πρόεδρο, απομακρυνόμενο από το παρελθόν της κρίσης» αναφέρει το Bloomberg.

«Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κέρδισε την κούρσα για την προεδρία του Eurogroup, εξασφαλίζοντας μία από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις της ευρωζώνης – για πρώτη φορά για τη χώρα που υπήρξε παλαιότερα χτυπημένη από την κρίση» αναφέρει το άρθρο.

Όπως αναφέρεται «η άνοδος του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμα πιο σημαντική. Η Ελλάδα έχει ήδη επανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό».

«Η αντεπίθεση της Αθήνας: ο Έλληνας Πιερρακάκης εκλέγεται επικεφαλής του Eurogroup» αναφέρει το TV5monde

Ως εκδίκηση χαρακτηρίζει την εκλογή του Πιερρακάκη στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup το γαλλικό μέσο. «Δέκα χρόνια μετά την παραλίγο έξοδό της από την ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών της, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, του Eurogroup.

«Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται νέος πρόεδρος του Eurogroup» αναφέρει η El Pais.

«Το αποτέλεσμα έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα: το Eurogroup ήταν το όργανο της ΕΕ που επέβαλε στην Ελλάδα πολύ αυστηρούς δημοσιονομικούς όρους για να της χορηγήσει τα τρία πακέτα διάσωσης που χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ. Τώρα, 15 χρόνια μετά το πρώτο από αυτά τα πακέτα, ένας Έλληνας αναλαμβάνει την προεδρία αυτού του οργανισμού, που τότε είχε πρωταγωνιστικό ρόλο» αναφέρει το άρθρο.