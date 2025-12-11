Λίγη ώρα μετά την εκλογή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε την πρώτη του δήλωση ως πρόεδρος του Eurogroup. Ο κ. Πιερρακάκης θέλησε να στείλει μήνυμα ενότητας για την επόμενη ημέρα της ευρωομάδας.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στην αρχή της ομιλίας του ενώ τόνισε ότι πάντα στόχος του ήταν η ενότητα του Eurogroup. Στη συνέχεια επεσήμανε: «Σκοπός μου είναι να εργαστώ για να κρατήσω ενωμένο το σώμα. Γενιές Ευρωπαίων μεγάλωσαν με τις διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης. Τώρα αυτές έχουν σιγάσει. Θα σταθώ στις ευθύνες μου με αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη.

Πλέον υπάρχουν κοινές προκλήσεις, προκλήσεις ασφαλείας, οικονομικές προκλήσεις. Ως εκ τούτου οι πολιτικές πρέπει να είναι κοινές. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία και σε αυτό θα επικεντρωθώ».

Έπειτα, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στην Ελλάδα. «Θέλω να πω λίγα λόγια για τη χώρα μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Ήταν πριν από 10 χρόνια που το debate στις Βρυξέλλες ήταν το αν η Ελλάδα θα είναι εντός ή εκτός του ευρώ. Και η Ελλάδα άντεξε. Κι αυτό είναι μία δήλωση για πολλά πράγματα. Είναι μία δήλωση που δείχνει τη συλλογική δύναμη των ανθρώπων. Είναι μία δήλωση που δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρώπης και της βοήθειας στις πιο δύσκολες στιγμές» επεσήμανε.