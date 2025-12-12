Με χειροκροτήματα για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη και παρέμβαση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026. Την έναρξη της συζήτηση παρακολουθεί από τα υπουργικά έδρανα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.

Ο προϋπολογισμός, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση, επέχει και χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση, συζητείται εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι οποίοι απειλούν με κλιμάκωση, αλλά και στον απόηχο της εκλογής Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Στα πρώτα λεπτά της έναρξης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, τον συνεχάρη. Από την έδρα, υπογράμμισε ότι είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντα του.

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο και αναφέρθηκε στην καταγγελία της για τον Γιώργο Ξυλούρη καταθέτοντας τη μήνυση που υπέβαλε σήμερα κατά του ίδιου. Απευθυνόμενη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Χθες ήρθε ο φίλος σας, κύριος Ξυλούρης και με απείλησε. Με την κάλυψη σας κύριε Μητσοτάκη και με την κάλυψη της κοινοβουλευτικής ομάδας σας. Σας έστειλα τη μήνυση που του έκανα, διότι από χθες, η εισαγγελία και η αστυνομία, υπό δικές σας εντολές, αρνούνται να συλλάβουν τον κακοποιό και αρνούνται να επιληφθούν. Κύριε Μητσοτάκη, να πράξετε το καθήκον σας, να σταματήσετε να καλύπτετε κακοποιούς και να έρθετε στην εξεταστική».

H συζήτηση στη Βουλή και θα διαρκέσει έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα όταν και θα γίνει η ψηφοφορία. Παραδοσιακά, πρόκειται για μια κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή, που δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αντιπαρατεθούν.

Η κριτική της αντιπολίτευσης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης συνήθως φτάνει και στα ανώτατα επίπεδα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Σημειώνεται, πως νωρίτερα, στις 12 συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος απήυθυνε κάλεσμα στους αγρότες την Δευτέρα 15 Δεκεβρίου στις 5:00 το απόγευμα.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρακολουθήσει και την έναρξη του προϋπολογισμού. Με την ομιλία του, άλλωστε, πριν από την ψηφοφορία θα κλείσει ο πενθήμερος κύκλος.

Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός 2025

Ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26 έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Με βάση το προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ισχυρή ανάπτυξη, η οποία πρωτίστως βασίζεται στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008) και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, ενσωματώνεται το σύνολο των μέτρων για στήριξη των νέων, των οικογενειών και των συνταξιούχων.