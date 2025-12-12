Γνωρίσαμε τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως σύμβουλο της Αννας Διαμαντοπούλου στο υπουργείο Ανάπτυξης και αργότερα, μεταξύ 2015 και 2019, τον είδαμε να ξεδιπλώνει τις ικανότητές του από τη θέση του διευθυντή ερευνών του ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, «διαΝΕΟσις», από όπου και μετεγράφη στον στενό κύκλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον οποίο συνεργαζόταν στενά πολύ πριν από τις εκλογές του 2019.

Φέρελπις, με καλές σπουδές εδώ και στην Αμερική, υψηλή ικανότητα πρόσληψης νέας γνώσης και διακριτή φιλοδοξία να διαπρέψει στη δημόσια πολιτική, καλλιέργησε σχέση εμπιστοσύνης με τον Πρωθυπουργό και έτσι μετά την πρώτη μεγάλη νίκη του Μητσοτάκη, το καλοκαίρι του 2019, ανέλαβε, σε ηλικία μόλις 36 ετών, καθήκοντα υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατά μια εκδοχή ο Πρωθυπουργός τού είχε υποσχεθεί τη θέση τουλάχιστον εξι μήνες πριν από τις εκλογές του 2019, προτρέποντάς τον να συγκροτήσει ομάδα ειδικών ώστε να ανταποκριθεί γρήγορα στις απαιτήσεις του νεοιδρυθέντος τότε υπουργείου.

Η άνοδος ενός τεχνοκράτη με πολιτικό ένστικτο

Η αλήθεια είναι ότι αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του υπουργού έδρασε με ταχύτητα μεγάλη, χτίζοντας νέα διασυνδεδεμένα συστήματα, τα οποία επέτρεψαν να προχωρήσει το κρίσιμο, όπως απεδείχθη στη συνέχεια, έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας.

Στις ιδιαίτερες πανδημικές συνθήκες τα έργα ψηφιοποίησης επιταχύνθηκαν και διευρύνθηκαν. Η τετραετής θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπήρξε επιτυχής και εκτόξευσε τη δημοφιλία του στα ύψη.

Ετσι στις εκλογές του 2023 εξελέγη πρώτος σε σταυρούς βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών και ακολούθως τοποθετήθηκε στο ευαίσθητο υπουργείο Παιδείας, όπου πέραν των άλλων διακρίθηκε για την άρση των εμποδίων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας.

Οσο και αν το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας απέχει, επί του παρόντος τουλάχιστον, από τις καλλιεργηθείσες προσδοκίες, ενίσχυσε τη θέση του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στις 15 Μαρτίου του 2025 μετακινήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, αντικαθιστώντας τον Κωστή Χατζηδάκη, που ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι στη σύντομη θητεία του πρόλαβε να βάλει τη σφραγίδα του, επιμένοντας και επιλέγοντας να βάλει όλα τα λεφτά των παροχών στη μείωση των φόρων.

Και εντυπωσιακότερο είναι το γεγονός ότι μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ομολόγων του στο Eurogroup, ιδιαιτέρως του προκατατόχου του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος θρυλείται ότι καλλιέργησε την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου, την οποία και κατέκτησε χθες το απόγευμα.

Προηγήθηκε βεβαίως ένα μπαράζ επαφών και συναντήσεων με τους υπουργούς Οικονομικών των ισχυρότερων χωρών και κρίσιμη απεδείχθη η αποδοχή που εξασφάλισε από τη Γερμανία.

Τι σηματοδοτεί η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup

Η εκλογή του είναι αναμφίβολα ισχυρή στο πεδίο των συμβολισμών. Η ανάληψη της προεδρίας του κρισιμότερου οργάνου στη χάραξη της ευρωπαικής οικονομικής πολιτικής από τον υπουργό Οικονομικών μιας χώρας, που μέχρι πρότινος αντιμετωπιζόταν ως παρίας και «μαύρο πρόβατο’» της ευρωζώνης, δηλώνει πολλά, επιβεβαιώνοντας πάνω από όλα την ελληνική επιστροφή.

Ταυτόχρονα δίνει στον κ.Πιερρακάκη τη δυνατότητα να προωθήσει κρίσιμες αλλαγές στη διαχείριση των ευρωπααϊκών οικονομικών υποθέσεων, ιδιαιτέρως στη διαχείριση κρίσεων.

Κάτι που σημείωσε ο Βαγγέλης Βενιζέλος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το εργαστήριον η Ελλάς» προσέφερε την ευκαιρία δημιουργίας μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων, που δεν προβλέπονταν στις ιδρυτικές πράξεις της Ευρωπαικής Ενωσης.

Το ελληνικό εργαστήρι, λοιπόν, εξοπλίζει με επιχειρήματα και επιτρέπει στον κ.Πιερρακάκη να διεκδικήσει ως πρόεδρος του Eurogroup, περισσότερη ευελιξία, καινούργια εργαλεία και νέους πόρους για την ανάπτυξη και την πρόοδο της Ευρώπης. Από τον συνδυασμό των παραπάνω θα μπορούσε να οφεληθεί και η χώρα μας.

Ο ίδιος δε θα έχει την ευκαιρία να εγγράψει νέες πολιτικές υποθήκες. Μια επιτυχής θητεία σε ένα από τα ανώτερα όργανα άσκησης οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη θα δημιουργήσει προυποθέσεις ταχείας πολιτικής ανέλιξης.

Ηδη πολλοί τον τοποθετούσαν, μαζί με τον Νίκο Δένδια και τον Κωστή Χατζηδάκη, στον κύκλο των υποψηφίων διαδόχων του κ. Μητσοτάκη, όταν εκείνος αποχωρήσει.

Με την εκλογή του στη θέση προέδρου του Eurogroup παίρνει προφανώς πόντους. Και επιπλέον είναι μόλις 42 ετών.