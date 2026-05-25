Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Μπροστά σε μια από τις πιο μαύρες σελίδες της βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ένα τσουνάμι αποκαλύψεων για κακοποίηση, σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών -ακόμη και από την τρυφερή ηλικία των τριών ετών- κλονίζει συθέμελα το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Η αστυνομία του Παρισιού εξετάζει ήδη περισσότερες από 100 σοκαριστικές καταγγελίες εις βάρος σχολικών εποπτών (επιμελητών), οι οποίοι αντί να προστατεύουν τα παιδιά, φέρονται να μετέτρεψαν τα μεσημεριανά διαλείμματα, την ώρα του ύπνου και τις εξωσχολικές δραστηριότητες σε καθημερινό μαρτύριο.

Οι εισαγγελικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε 84 νηπιαγωγεία, 20 δημοτικά σχολεία και 10 κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το καθεστώς πρόσληψης του συγκεκριμένου προσωπικού όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Guardian.

Οι σχολικοί επόπτες είναι ενήλικες υπεύθυνοι για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του φαγητού, των διαλειμμάτων, του ύπνου και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, περνώντας μερικές φορές περισσότερο χρόνο μαζί τους από ό,τι οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Δεν προσλαμβάνονται απευθείας από τα σχολεία ή το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από τα δημαρχεία ή τις τοπικές αρχές -συχνά χωρίς εκπαίδευση ή επαγγελματικά πτυχία, και όλο και περισσότερο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αμοιβή- παρά το γεγονός ότι το νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτικό στη Γαλλία από την ηλικία των τριών ετών.

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Οι κατηγορίες από γονείς σε όλη τη Γαλλία περιλαμβάνουν περιστατικά όπου οι επόπτες ούρλιαζαν στα παιδιά, τα έσπρωχναν, τα τραβούσαν από τα μαλλιά, τους στερούσαν το φαγητό, τα ανάγκαζαν να φάνε μέχρι εμετού, ή τα κακοποιούσαν σεξουαλικά.

Ο δικηγόρος Λουί Καγιέ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο οικογένειες από το Παρίσι, κατέθεσε μηνύσεις τον Φεβρουάριο για βιασμούς νηπίων που σημειώθηκαν το 2025. Στη μία περίπτωση, ένα τρίχρονο κορίτσι φέρεται να βιάστηκε από επόπτη σε σχολείο του δυτικού Παρισιού. Σε μια άλλη περίπτωση, ένα τρίχρονο αγόρι φέρεται να βιάστηκε από τον ίδιο επόπτη, ο οποίος είχε μετατεθεί σε διαφορετικό σχολείο μετά από καταγγελίες ότι ασκούσε σωματική βία στα παιδιά.

Ο Καγιέ περιέγραψε μάλιστα ένα περιστατικό όπου το τρίχρονο αγόρι ένιωσε τόσο έντονο τρόμο μπροστά στην πύλη του σχολείου, ώστε έπεσε σε μια κατάσταση σοκ, με τη διευθύντρια να αναγκάζεται να βγει έξω για να το βάλει μέσα, χωρίς ούτε η μητέρα ούτε η ίδια να γνωρίζουν τότε το γιατί.

Ο ίδιος τόνισε ότι τα παιδιά υποφέρουν σωματικά και ψυχολογικά, χαρακτηρίζοντας τον τομέα των σχολικών εποπτών στη Γαλλία «καταστροφή» και «εθνική τραγωδία».

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά στο Παρίσι η δίκη ενός επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση πέντε παιδιών ηλικίας μεταξύ τριών και πέντε ετών, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται η απόφαση για μια άλλη υπόθεση 47χρονου επόπτη που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση εννέα δεκάχρονων κοριτσιών.

Το «συστημικό κενό»

Ο νέος Σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση αυτού που αποκάλεσε «μείζονα δυσλειτουργία» στο σύστημα των σχολικών εποπτών.

Ο Γκρεγκουάρ, ο οποίος αποκάλυψε ότι και ο ίδιος είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από επόπτη όταν ήταν παιδί, παραδέχθηκε ότι το συλλογικό λάθος ήταν η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών ως μεμονωμένων, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτουν έναν συστημικό κίνδυνο και ίσως έναν συστημικό κώδικα σιωπής.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, το δημαρχείο του Παρισιού έθεσε σε διαθεσιμότητα 78 επόπτες, εκ των οποίων οι 31 είχαν κριθεί ύποπτοι για σεξουαλική κακοποίηση.