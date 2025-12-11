Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι ο αποκλεισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του γραφείου της ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο, που είχαν πραγματοποιήσει αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από την Ανατολική Κρήτη και το ανατολικό Ρέθυμνο.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα αποφάσισε την άρση του αποκλεισμού ως ένδειξη καλής θέλησης, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης που θα έχει αντιπροσωπεία της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σήμερα το απόγευμα στις 17:00 στην Αθήνα.

«Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα προβούμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις»

Η δήλωση του Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, προέδρου των Κτηνοτρόφων Κρήτης, έξω από το Μέγαρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Άνοιξε ο κόμβος του Μπράλου

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης, οι αγρότες άνοιξαν το βοηθητικό και επαρχιακό δίκτυο στον κόμβο του Μπράλου. Από το προηγούμενο Σάββατο έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στο σημείο, αποκλείοντας τον εθνικό δρόμο Αθηνών Λαμίας, ενώ τόσο σήμερα όσο και τις προηγούμενες ημέρες, διακόπτουν την κυκλοφορία για μία ώρα, κλείνοντας τόσο τους βοηθητικούς δρόμους όσο και το επαρχιακό δίκτυο.

Σήμερα το μεσημέρι τους αγρότες του μπλόκου, επισκέφθηκαν γονείς και παιδιά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ νομού Φθιώτιδας, προσφέροντας φαγητά και εκφράζοντας τη στήριξή τους στον αγώνα των παραγωγών. Αντίστοιχες ανακοινώσεις συμπαράστασης εξέδωσαν και φορείς της περιοχής, ανάμεσά τους εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικοί σύλλογοι και παραγωγικές τάξεις.

Τα αγροτικά αιτήματα βρέθηκαν την ίδια ημέρα στο επίκεντρο πολύωρης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων έθεσαν τα βασικά αιτήματα του κλάδου, ενώ παράλληλα αναγνώστηκαν τα ψηφίσματα που είχαν αποστείλει οι επιτροπές των μπλόκων.

Συμβολικός αποκλεισμός γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγο πριν το μεσημέρι, ομάδα αγροτών από το μπλόκο του Δομοκού πραγματοποίησε συμβολική κατάληψη στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία, όπου και επέδωσε σχετικό ψήφισμα πριν αποχωρήσει.

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, προχώρησαν σήμερα παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων.

Τι γίνεται στα υπόλοιπα μπλόκα

Το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες έφτασαν στο Αγγελόκαστρο, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Στην είσοδο του λιμανιού βρισκόταν ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να μην μπουν μέσα οι αγρότες και το αποκλείσουν.

Ενισχυμένο το μπλόκο στη Βοιωτία, ενώ στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι.

Μάλιστα, σε μια κίνηση προσφοράς και «συγγνώμης» για τις καθυστερήσεις στους δρόμους, πωλητές λαϊκών αγορών και αγρότες στο μπλόκο «Πράσινα Φανάρια», μοίρασαν φρέσκα λαχανικά σε διερχόμενους οδηγούς.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι.

Στη Χαλκίδα, μετά τις αψιμαχίες, η ατμόσφαιρα συνεχίζει να μυρίζει μπαρούτι.

Στην Τραγάνα Φθιώτιδας τα διόδια άνοιξαν ενώ στην Εγνατία τα μπλόκα μετακόμισαν σε άλλο σημείο, με τους αγρότες να λένε πως δεν υποχωρούν.

Στην Καβάλα, οι αγρότες απέκλεισαν σήμερα το κτίριο της αντιπεριφέρειας, ρίχνοντας μάλιστα γάλα και άχυρα στην πόρτα του κεντρικού κτιρίου.

Οι επόμενες κινήσεις

Μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, εκεί θα βρίσκεται και ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νωρίτερα επισκέφτηκε μπλόκο στην Καρδίτσα.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν αύριο, με λεωφορεία και αγροτικά οχήματα, στη Θεσσαλονίκη, για το συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης, το οποίο αναμένεται να αποκλείσουν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα της περιοχής θα συμμετάσχει το ερχόμενο Σάββατο 13/12 στις 12:30 το μεσημέρι, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.