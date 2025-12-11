Στην Αθήνα έρχονται σήμερα (11/12) οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.

Αντιπροσωπία των αγροτών μαζί με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και βουλευτές του νομού θα αναχωρήσουν για Αθήνα προκειμένου στις 5 το απόγευμα να πραγματοποιηθεί η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης έχουν ήδη στείλει στην Αθήνα τα αιτήματα τους και διεκδικούν συγκεκριμένες απαντήσεις αναφέρει το patris.gr.

Την ίδια ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νησιού παραμένουν στα μπλόκα. Στο Ηράκλειο υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και της ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο, στην παραλιακή λεωφόρο, ενώ στα Χανιά παραμένουν στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» αλλά και στον ΒΟΑΚ, στα Μεγάλα Χωράφια.

Μετά τις απαντήσεις που θα λάβουν από τους αρμόδιους υπουργούς θα επανακαθορίσουν την στάση τους.