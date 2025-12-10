Τους αγρότες έψεξε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας το ότι δεν προσέρχονται στο διάλογο με την κυβέρνηση.

Οπως χαρακτηριστικά είπε: «Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καλέσει τους αγρότες να κατέβουν οργανωμένα για διάλογο και εκείνοι δεν προσέρχονται, αυτομάτως δείχνουν ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα».

Οι αγρότες δεν έχουν καταλήξει σε αιτήματα

«Η πρόσκληση της κυβέρνησης», συνέχισε, «μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτή γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους».

Τεράστιο κόστος

«Ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο. Φαίνεται κάποιους από αυτούς που έκλεισαν το αεροδρόμιο δεν τους νοιάζει αν συνάνθρωποί τους θα χάσουν τη ζωή τους», είπε επίσης ο υπουργός.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Καλό θα είναι λοιπόν να συγκροτηθούν, να έχουν μια αντιπροσωπεία για να μιλήσουν με την κυβέρνηση και να δούμε τι από αυτά που ζητούν μπορούμε να κάνουμε. Αν το βασικό αίτημα είναι γιατί άργησαν να πληρωθούν οι ενισχύσεις, η απάντηση είναι ότι οι κινητοποιήσεις άρχισαν αφού ξεκίνησαν οι πληρωμές.

Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό», είπε.

Ο κ Φλωρίδης αναφέρθηκε στην αποζημίωση των αγροτών για τα χαμένα κοπάδια λόγω της ευλογιάς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τους».

«Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ που αναποδογυρίζουν περιπολικά»

Για την εισαγγελική παρέμβαση και το αν αυτή πυροδοτεί ένταση σε μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε: «Oι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι λέει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα και οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να συγκροτήσουν δικογραφίες και οι εισαγγελείς να κάνουν διώξεις.

«Δεν υπάρχει απειλή»

Δεν υπάρχει κάποια απειλή. Δεν απειλείται κανείς από αυτούς που διαδηλώνουν μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Είναι αυτονόητη υποχρέωση η εφαρμογή της νομιμότητας. Απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερ, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην επιστροφή Τρίπρα: «αυτή η επιστροφή έχει μέχρι στιγμής μόνο ένα χαρακτηριστικό. Την εκκαθάριση του Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του. Δεν βγήκε καν να κάνει μια αυτοκριτική, να εξηγήσει ας πούμε γιατί διέλυσε τη μεσαία τάξη».