Κανονικά προσήλθε λίγο πριν από τις 10 το πρωί της Πέμπτης 11/12 στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές».

Ωστόσο, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις. «Θα επικαλεστώ το δικαίωμα σιωπής και δεν θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο θεός», ανέφερε και πρόσθεσε πως τις απαντήσεις θα τις δώσει στη Δικαιοσύνη όταν κληθεί και κατέθεσε υπόμνημα.

Τι αναφέρει στο υπόμνημα ο Ξυλούρης

Στο υπόμνημά του προς την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γεώργιος Ξυλούρης υποστηρίζει ότι έχει κληθεί ως μάρτυρας χωρίς να του έχει δοθεί πρόσβαση σε κρίσιμα έγγραφα, πορίσματα και συνομιλίες που εμφανίζονται να τον εμπλέκουν, γεγονός που — όπως αναφέρει — παραβιάζει βασικά δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στην εισαγωγή του υπομνήματος επισημαίνει ότι η κλήση του έγινε βάσει των άρθρων 144 και 213 ΚΠΔ, που εξομοιώνουν τη λειτουργία της Επιτροπής με εκείνη των ανακριτικών αρχών. Ωστόσο, όπως τονίζει, την ίδια στιγμή του αρνούνται πρόσβαση στο υλικό της δικογραφίας ή στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα οποία έχουν διαρρεύσει σε μέσα ενημέρωσης.

Ο κ. Ξυλούρης κάνει λόγο για σοβαρή προσβολή των δικαιωμάτων του, παραθέτοντας σειρά νομικών διατάξεων — ανάμεσά τους το άρθρο 100 ΚΠΔ, που κατοχυρώνει το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, καθώς και αποφάσεις του ΕΔΔΑ, οι οποίες απαγορεύουν τη χρήση μαρτυρικών καταθέσεων σε βάρος του εξεταζόμενου όταν δεν έχει δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισής του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στις διαρροές εγγράφων που — όπως υποστηρίζει — τον εμφανίζουν ως ύποπτο συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και σε τεχνικές εκθέσεις ή απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών στις οποίες δεν έχει πρόσβαση. Ανάμεσα στα παραδείγματα που παραθέτει είναι και έγγραφο που τον φέρεται να εμπλέκει σε ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι ακόμη και το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος — το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει αποσταλεί στον Εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα — δεν του έχει γνωστοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι αφορά άμεσα το όνομά του.

Καταλήγοντας, ο κ. Ξυλούρης δηλώνει ότι θα παραστεί ενώπιον της Επιτροπής, αλλά θα κάνει χρήση του δικαιώματος σιωπής, όπως προβλέπεται από τον ΚΠΔ και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, επικαλούμενος κίνδυνο αυτοενοχοποίησης και παραβίαση της δίκαιης διαδικασίας.