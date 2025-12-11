Τον «Φραπέ» αναμένουν σήμερα στις 10 τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της που διερευνούν την ακανθώδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Ξυλούρης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανακοινώσει στην γραμματεία που τον κάλεσε για να τον ενημερώσει για την κλήση του ότι θα προσέλθει κανονικά. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα κατάθεση, ενός περιβόητου μάρτυρα που έχει πρωταγωνιστήσει στις συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέας.

Πάντως, ακόμα και «γαλάζια» μέλη τονίζουν ότι αν πάλι επικαλεστεί οποιοδήποτε κώλυμα και δεν προσέλθει θα εισηγηθούν τη βίαιη προσαγωγή του, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άλλα μέλη πάντως, λένε με νόημα ότι η εκτίμηση τους είναι ότι ο ίδιος θα προσέλθει κανονικά. Για το αν θα καταθέσει ή τι θα πει ή ενδεχομένως να επικαλεστεί οποιοδήποτε δικαίωμα, ακόμα και αν δεν προβλέπεται, αυτό παραμένει ένα μυστήριο. «Αύριο το πρωί θα τα μάθουμε», έλεγε κεντρικό στέλεχος της επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι την πρώτη φορά που κλήθηκε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο λεγόμενος κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας στη Κρήτη και αγρότης, είχε αποστείλει υπόμνημα προς την επιτροπή και δεν προσήλθε. Είχε επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή λέγοντας ότι ενδεχομένως με την κατάθεση του να απενοχοποιηθεί. Η κίνηση του αυτή, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τους βουλευτές όλων των κομμάτων, ενώ στο τραπέζι είχε τεθεί και η περίπτωση να γίνει η βίαιη προσαγωγή του.

Κάτι όμως που τελικώς απέρριψε η πλειοψηφία, λέγοντας ότι ενδεχομένως ο ίδιος να προσερχόταν στην εξεταστική, αλλά να μην απαντούσε στις ερωτήσεις των μελών. Πάντως, κρίθηκε απαραίτητο να στείλει η περίπτωση του στην εισαγγελία με το ερώτημα της απείθειας. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όμως, στη συνέχεια δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αυτή την πράξη σε περίπτωση που αρνηθεί ξανά.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τώρα, αναμένουν με ενδιαφέρον την προσέλευση του Γιώργου Ξυλούρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ογκωδέστατη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τις επισυνδέσεις προκάλεσαν την οργή τους. Ακόμα περισσότερο, η αποστροφή του στην οποία απειλούσε ευθέως την Παρασκευή Τυχεροπούλου, φτάνοντας σε σημείο, μάλιστα, να λέει πως αν τη σκοτώσει με 50 χιλιάρικα θα βρεθεί εκτός φυλακής.

Ο Γιώργος Ξυλούρης, πάντως, τις προηγούμενες μέρες σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις ξεδίπλωσε διαφορετικές προθέσεις. Αρχικά, είχε δηλώσει πως «θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο».

Θα ζητήσει εξηγήσεις το ΠαΣοΚ

Στο ΠαΣοΚ μπορεί να έχουν το βλέμμα τους στα μπλόκα και να επικεντρώνονται σιγά σιγά στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ωστόσο, δεν ξεχνούν και την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θεωρούν πως ο μάρτυρας με το κωδικό όνομα «φραπές» είναι ένας από τους πιο κομβικούς της υπόθεσης και πως συνδέεται άμεσα με τον Μέγαρο Μαξίμου, την οικογένεια Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.

Στη συγκεκριμένη εξέταση που ξεκινάει στις 10:00 θα βρεθούν και οι τέσσερις βουλευτές του κόμματος που μετέχουν στην επιτροπή. Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς έχουν μελετήσει τη δικογραφία εξονυχιστικά μαζί με τους συνεργάτες τους και έχουν σημειώσει τις ερωτήσεις που θα του απευθύνουν. Όπως τονίζουν κάποιες από τις ερωτήσεις προέκυψαν και από τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων που κλήθηκαν στην επιτροπή για εξέταση.

Ωστόσο, όπως σημείωσε και η Μιλένα Αποστολάκη «ο κ. Ξυλούρης θα πρέπει να εξηγήσει τι άλλαξε και έρχεται αυτή τη φορά στην επιτροπή για να καταθέσει» και συνέχισε τονίζοντας πως «στο υπόμνημα που είχε καταθέσει είχε επικαλεστεί την ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Αυτή τη φορά τι έχει αλλάξει και αποφάσισε να έρθει να καταθέσει».