Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή γιατί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», αρνήθηκε να παραστεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η νομική ισχύς των επιχειρημάτων του, η κατάθεση του «Χασάπη» Ανδρέα Στρατάκη και η πορεία των διαδικασιών μετά τις εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο σιωπηλός μάρτυς «Φραπές» και ο αγανακτισμένος «Χασάπης» θα ακούσετε:

0:59 Ποιος είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές».

Ποιος είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές». 2:10 Η απουσία του Ξυλούρη από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απουσία του Ξυλούρη από την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 3:44 Η νομική ισχύς του δικαιώματος στη σιωπή που επικαλέστηκε ο «Φραπές».

Η νομική ισχύς του δικαιώματος στη σιωπή που επικαλέστηκε ο «Φραπές». 4:31 Οι θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σχετικά με την απουσία του Ξυλούρη.

Οι θέσεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, σχετικά με την απουσία του Ξυλούρη. 5:40 Οι επόμενες κινήσεις των εισαγγελικών αρχών και του «Φραπέ».

Οι επόμενες κινήσεις των εισαγγελικών αρχών και του «Φραπέ». 6:10 Τι είπε ο «Χασάπης», Ανδρέας Στρατάκης για την απουσία του Ξυλούρη από την Εξεταστική.

Τι είπε ο «Χασάπης», Ανδρέας Στρατάκης για την απουσία του Ξυλούρη από την Εξεταστική. 7:48 Το περιεχόμενο της κατάθεσης του Ανδρέα Στρατάκη.

Το περιεχόμενο της κατάθεσης του Ανδρέα Στρατάκη. 10:03 Η σκληρή κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σκληρή κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 10:54 Πώς προχωρούν οι διαδικασίες με δεδομένη την έλλειψη κατάθεσης από τον «Φραπέ».

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια