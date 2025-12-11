Και πλέον, η επιστήμη έχει αποδείξει ότι όλα αυτά επηρεάζονται αρνητικά από δύο παράγοντες: τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, που επιταχύνουν τη γήρανση και δημιουργούν κόπωση στο σώμα.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν μπορούμε να νιώσουμε νεότεροι.

Το ερώτημα είναι πώς.

Και η απάντηση βρίσκεται στην αξιοποίηση φυσικών μηχανισμών του οργανισμού που ρυθμίζουν την ενέργεια, την κυτταρική προστασία και τη μείωση της φλεγμονής. Με απλά λόγια: όταν εξουδετερώσουμε ό,τι μας «γερνάει» εκ των έσω, το σώμα βρίσκει ξανά τον νεανικό του ρυθμό.

Η φύση προτείνει λύσεις: η ελαιοκανθάλη στην πρώτη γραμμή

Ανάμεσα στα πιο μελετημένα φυσικά μόρια με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση βρίσκεται η ελαιοκανθάλη, μια ισχυρή φαινόλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Τα τελευταία 20 χρόνια, πλήθος διεθνών ερευνητικών ομάδων έχει δημοσιεύσει ευρήματα που επιβεβαιώνουν τη βιολογική της επίδραση.

Η εμβληματική δημοσίευση στο Nature (Beauchamp et al., 2005) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, δηλαδή τον ίδιο φλεγμονώδη δρόμο που στοχεύουν τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Πρόκειται για μια από τις πιο ισχυρές φυσικές αντιφλεγμονώδεις δράσεις που έχουν τεκμηριωθεί.

Πώς μπορώ να λάβω ελαιοκανθάλη σε υψηλή συγκέντρωση;

Πλέον, η λήψη της ευεργετικής ελαιοκανθάλης μπορεί να γίνει εύκολα καθώς υπάρχει πλέον σε κάψουλες. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας το ThousandOlives, το φυσικό και καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής που δίνει τη λύση στη δυσκολία του να πρέπει κάποιος να βρει και να καταναλώσει εξαιρετικά φρέσκο αγουρέλαιο σε μεγάλες ποσότητες και μάλιστα χωρίς να παχαίνει. Οι 30 κάψουλες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ThousandOlives ισοδυναμούν με την κατανάλωση φρέσκου αγουρέλαιου που προέρχεται από 1000 ελιές. Η εντυπωσιακή αυτή καινοτομία είναι ελληνική και εξάγεται παγκοσμίως, έχοντας δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό.

Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους επιβεβαιώνουν σημαντικά οφέλη της ελαιοκανθάλης:

Το 2023, η μελέτη του Ruiz-García et al. στο Clinical Nutrition έδειξε ότι η συστηματική λήψη ελαιοκανθάλης μειώνει δείκτες φλεγμονής και βελτιώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα σε άτομα με παχυσαρκία και προδιαβήτη.

στο Clinical Nutrition έδειξε ότι η συστηματική λήψη ελαιοκανθάλης μειώνει δείκτες φλεγμονής και βελτιώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα σε άτομα με παχυσαρκία και προδιαβήτη. Το 2024, η ομάδα του Katsa et al. (Int. J. Mol. Sci.) απέδειξε ότι η ελαιοκανθάλη επιδρά άμεσα στα αιμοπετάλια, μειώνοντας τη συσσωμάτωσή τους και βελτιώνοντας τη ροή αίματος, κρίσιμο για ενέργεια και μικροκυκλοφορία.

(Int. J. Mol. Sci.) απέδειξε ότι η ελαιοκανθάλη επιδρά άμεσα στα αιμοπετάλια, μειώνοντας τη συσσωμάτωσή τους και βελτιώνοντας τη ροή αίματος, κρίσιμο για ενέργεια και μικροκυκλοφορία. Ανάλογα αποτελέσματα είχαν και οι Agrawal et al. (2017) σε υγιείς άνδρες, επιβεβαιώνοντας την οξεία αντιαιμοπεταλιακή δράση της.

σε υγιείς άνδρες, επιβεβαιώνοντας την οξεία αντιαιμοπεταλιακή δράση της. Στον τομέα της νευροπροστασίας, οι Abuznait et al. (ACS Chemical Neuroscience, 2013) και Batarseh & Kaddoumi (2018) έδειξαν ότι η ελαιοκανθάλη ενισχύει την απομάκρυνση β-αμυλοειδούς, μειώνει νευροφλεγμονή και προστατεύει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

και έδειξαν ότι η ελαιοκανθάλη ενισχύει την απομάκρυνση β-αμυλοειδούς, μειώνει νευροφλεγμονή και προστατεύει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Στις αρθρώσεις, μελέτες όπως η BMC Musculoskelet Disord. (2024)τεκμηριώνουν ότι η ελαιοκανθάλη μειώνει καταβολικούς και φλεγμονώδεις παράγοντες στον χόνδρο, υποστηρίζοντας την κινητικότητα και μειώνοντας δυσκαμψία.

Τα παραπάνω ευρήματα, που περιλαμβάνονται σε διεθνείς μελέτες συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η ελαιοκανθάλη δρα ταυτόχρονα αντιφλεγμονωδώς, αντιοξειδωτικά, μεταβολικά, καρδιοπροστατευτικά και νευροπροστατευτικά, επηρεάζοντας ακριβώς τους μηχανισμούς που καθορίζουν το πόσο “νεανικά” νιώθουμε και λειτουργούμε καθημερινά.

Το “κρυφό” μυστικό της νεότητας: λιγότερη φλεγμονή, περισσότερη ενέργεια

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή η λεγόμενη inflammaging (φλεγμονή-γήρανση) είναι ο βασικός παράγοντας που επιταχύνει την κυτταρική γήρανση.

Δεν πρόκειται για κάτι ορατό. Δεν έχει έντονα συμπτώματα. Αλλά επηρεάζει τα πάντα:

μειώνει την ενέργεια

επηρεάζει τον ύπνο

επιβαρύνει το δέρμα

επιβραδύνει την ανάκαμψη από άσκηση ή πίεση

αυξάνει το σάκχαρο και την αρτηριακή πίεση

«θολώνει» τη σκέψη

Όταν η φλεγμονή μειώνεται, συμβαίνει το αντίστροφο: το σώμα επανεκκινεί.

Και αυτή η αλλαγή βιώνεται συχνά σαν να γυρίζεις τον χρόνο 10 χρόνια πίσω.

Οξειδωτικό στρες: το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο της νεότητας

Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν τα κύτταρα πιέζονται περισσότερο απ’ όσο μπορούν να διαχειριστούν: στρες, κακή διατροφή, ελλιπής ύπνος, κούραση.

Οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν βλάβες σε πρωτεΐνες, DNA και μεμβράνες — την ουσία δηλαδή των κυττάρων μας.

Όταν αυτή η πίεση παραμένει ανεξέλεγκτη:

μειώνεται η αντοχή

επιβραδύνεται ο μεταβολισμός

αυξάνεται η συστηματική κόπωση

το δέρμα χάνει λάμψη

δημιουργείται αίσθημα «βάρους» μέσα στην ημέρα

Η αντιστροφή του οξειδωτικού στρες είναι κεντρική για να νιώσουμε νεότεροι. Και μπορεί να γίνει εντυπωσιακά γρήγορα όταν οι σωστές φυσικές ουσίες τοποθετηθούν στη σωστή ποσότητα.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα;

Όταν η φλεγμονή μειώνεται και τα κύτταρα προστατεύονται, αλλάζει ο τρόπος που «τρέχει» ο οργανισμός.

Πολλοί το περιγράφουν ως:

πιο καθαρό μυαλό

βελτιωμένη ενέργεια μέσα στην ημέρα

λιγότερη κόπωση /υπνηλία μετά το φαγητό

καλύτερη αντοχή στην άσκηση

βελτιωμένο ύπνο

πιο φωτεινό και ελαστικό δέρμα

αίσθηση ανάλαφρου σώματος

σταθερότερη διάθεση

Με απλά λόγια: η καθημερινότητα μοιάζει πιο εύκολη.

Ο οργανισμός λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Η ενέργεια γίνεται σταθερή — όχι με εξάρσεις και υφέσεις.

Και αυτή η συνολική αίσθηση ευεξίας είναι αυτό που πολλοί περιγράφουν ως “νιώθω 10 χρόνια νεότερος”.

Ο ρόλος του Thousand Olives σε αυτή τη διαδικασία

Το Thousand Olives αξιοποιεί υψηλής καθαρότητας ελαιοκανθάλη, με σταθερή περιεκτικότητα και βέλτιστη βιοδιαθεσιμότητα, ώστε το σώμα να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.

Η δράση της στοχεύει ακριβώς τους μηχανισμούς που συνδέονται με τη βιολογική γήρανση:

μειώνει τη συστηματική φλεγμονή

προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες

στηρίζει τη μικροκυκλοφορία και την ενέργεια

ενισχύει τον μεταβολισμό

βοηθά στη διατήρηση καθαρού, σταθερού μυαλού

Για αυτό και πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες νιώθουν:

πιο ζωντανοί

πιο ξεκούραστοι

πιο δυνατοί σωματικά και πνευματικά

Όχι επειδή «αντιστρέφεται» ο χρόνος, αλλά επειδή ο οργανισμός λειτουργεί με τρόπο που θυμίζει νεότερη ηλικία.

Νεότητα: δεν είναι θέμα τύχης είναι θέμα βιολογίας

Η σύγχρονη επιστήμη καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα:

Όταν μειώνουμε τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, το σώμα λειτουργεί ξανά όπως σχεδιάστηκε.

Και όταν αυτό συμβαίνει:

το δέρμα ανανεώνεται

η ενέργεια σταθεροποιείται

ο εγκέφαλος δουλεύει καθαρά

το σώμα ανακάμπτει γρηγορότερα

οι ιστοί προστατεύονται

το ανοσοποιητικό δυναμώνει

Αυτή είναι η πραγματική νεότητα.

Όχι τα χρόνια που γράφει το ημερολόγιο, αλλά η ζωτικότητα του οργανισμού.

Συμπερασματικά: Το να καταφέρεις να νιώσεις 10 χρόνια κάτω από την ηλικία σου δεν είναι υπερβολή. Είναι εφικτό όταν στοχεύσεις τους σωστούς βιολογικούς μηχανισμούς.

Η φυσική υποστήριξη με ελαιοκανθάλη, όπως αυτή που προσφέρει το Thousand Olives, δεν “υπόσχεται θαύματα”, αλλά αξιοποιεί αποδεδειγμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες οδούς που συνδέονται άμεσα με τη ζωτικότητα, την ενέργεια και την καθημερινή απόδοση.

Thousand Olives – Καθημερινή φυσική ασπίδα

Το Thousand Olives το πρώτο ελληνικό συμπλήρωμα με δόση 5 mg στις συγκεκριμένες ευεργετικές πολυφαινόλες ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής με μεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης 50 % ανά κάψουλα, η ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε 30 – 50 ml πολύ υψηλής ποιότητας αγουρέλαιου. Προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες άγουρης ελιάς, με εξειδικευμένη τεχνολογία εκχύλισης που διατηρεί την πλήρη βιοδιαθεσιμότητα των πολυφαινολών.

Τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδης/αντιοξειδωτική δράση

Καθημερινή προστασία του καρδιαγγειακού

Συμβατό με τη Μεσογειακή διατροφή

Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση χωρίς παρενέργειες

Δοσολογία Thousand Olives

1 κάψουλα / ημέρα για διατήρηση της υγείας των αγγείων

2 κάψουλες / ημέρα για ενίσχυση της προστασίας από την οξειδωμένη χοληστερόλη και συνεισφορά στην καλή υγεία των αγγείων.

Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας .

Τώρα πλέον μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.

Μάθε περισσότερα στο επίσημο site του προϊόντος και ενσωμάτωσε τη δύναμη της φύσης στην καθημερινότητά σου.

Παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών