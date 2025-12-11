Μεγαλύτερα γεύματα, λιγότερος ύπνος, περισσότερο στρες, διακοπές στη ρουτίνα της άσκησης, κατανάλωση αλκοόλ, και ζάχαρης, όλα αυτά και άλλα πολλά τον Δεκέμβριο είναι αναμενόμενα και φαίνονται αναπόφευκτα.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες ωστόσο δημιουργούν ένα συνδυαστικό φορτίο για τον οργανισμό το οποίο αυξάνει τη φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και τις μεταβολικές διακυμάνσεις.

Σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον έρχεται στο προσκήνιο η ελαιοκανθάλη , ένα φυσικό συστατικό του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με τεκμηριωμένες αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και μεταβολικές δράσεις.

Δεν είναι βιταμίνη, είναι Ελαιοκανθάλη από 1000 ελιές!

Η Ελαιοκανθάλη βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στο συμπλήρωμα διατροφής, Thousand Οlives. Είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει 5 mg πολυφαινολών ελαιολάδου από άγουρες ελιές με υψηλό ποσοστό ελαιοκανθάλης άνω του 50% ανά κάψουλα.Τι ακριβώς όμως σημαίνει υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης; Σημαίνει ότι ένα κουτί Thousand Olives με 30 κάψουλες περιέχει την αναλογία Ελαιοκανθάλης από 1000 ελιές. Πρόκειται για έναν αναντικατάστατο διατροφικό θησαυρό της Μεσογειακής διατροφής που μας βοηθά να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα.

Η “καταιγίδα” του Δεκεμβρίου: γιατί κουραζόμαστε περισσότερο

Τι συμβαίνει στον οργανισμό τον Δεκέμβριο και πώς η ελαιοκανθάλη μπορεί να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη;

Αυξημένη φλεγμονή από διατροφή και στρες

Η υπερκατανάλωση ζάχαρης και επεξεργασμένων τροφών, το αλκοόλ και η καθιστική ζωή ενεργοποιούν φλεγμονώδεις μηχανισμούς. Η φλεγμονή αυτή δεν είναι ορατή, αλλά επηρεάζει την ενέργειά μας, την καρδιαγγειακή λειτουργία, τη διάθεση, το ανοσοποιητικό και το μεταβολισμό μας. Πως αυτό γίνεται αντιληπτό; Συνήθως το καταλαβαίνουμε σαν βαριά αίσθηση που μετά τα γεύματα ή τις γεμάτες ημέρες.

Οξειδωτικό στρες: όταν τα κύτταρα πιέζονται συνεχώς

Τα μεγάλα γεύματα και ο έντονος ρυθμός της καθημερινότητας αυξάνουν σημαντικά την παραγωγή ελευθέρων ριζών, δημιουργώντας μια κατάσταση οξειδωτικού στρες που υπερβαίνει τις φυσιολογικές δυνατότητες άμυνας του οργανισμού. Όταν τα κύτταρα δεν μπορούν να εξουδετερώσουν επαρκώς αυτά τα αντιδραστικά μόρια, εμφανίζονται χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως μεταγευματική υπνηλία, μειωμένη νοητική διαύγεια, ορατή επιβάρυνση στην υφή και την όψη του δέρματος, καθώς και περιορισμένη φυσική αντοχή, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών απαιτήσεων.

Μεταβολικές διακυμάνσεις και σάκχαρο

Ο Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται από πολλά “spikes” διακυμάνσεις δηλαδή της τιμής του σακχάρου. Η απότομη άνοδος και πτώση της γλυκόζης δημιουργεί λήθαργο, ευερεθιστότητα, πείνα χωρίς λόγο, μειωμένη συγκέντρωση.

Εδώ έρχεται η ελαιοκανθάλη: τι λέει η επιστήμη

Η ελαιοκανθάλη έχει μελετηθεί σε ανθρώπους, σε κλινικές μελέτες και σε εργαστηριακό επίπεδο. Οι δράσεις της αφορούν ακριβώς τους μηχανισμούς του οργανισμού που καταπονούνται τον Δεκέμβριο.

Ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση, όπως η ιβουπροφαίνη

Η δημοσιευμένη μελέτη στο Nature (Beauchamp et al., 2005) απέδειξε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, τα οποία δημιουργούν φλεγμονή.

Με απλά λόγια: μειώνει τον πόνο και τη φλεγμονή με φυσικό τρόπο.

Μείωση οξειδωτικού στρες και αύξηση αντιοξειδωτικής προστασίας

Κλινική μελέτη σε άτομα με παχυσαρκία και προδιαβήτη έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη βελτιώνει σημαντικά δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής (Ruiz-García et al., Clinical Nutrition, 2023).

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την περίοδο των γιορτών όπου το οξειδωτικό φορτίο κορυφώνεται.

Άμεση βελτίωση μικροκυκλοφορίας, καλύτερη ροή αίματος

Δύο μελέτες επιβεβαιώνουν το ίδιο συμπέρασμα:

Katsa et al., 2024 (Int. J. Mol. Sci.) : αντιαιμοπεταλιακή δράση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.

: αντιαιμοπεταλιακή δράση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Agrawal et al., 2017: οξεία μείωση συσσώρευσης αιμοπεταλίων σε υγιείς άνδρες.

Μέσα σε ένα περιβάλλον βαριών γευμάτων και ακινησίας, αυτό σημαίνει καλύτερη κυκλοφορία και ενέργεια.

Μεταβολική ισορροπία και σάκχαρο

Οι ίδιες μελέτες έδειξαν ότι η ελαιοκανθάλη:

βελτιώνει τους δείκτες μεταβολικού συνδρόμου

ενισχύει την ινσουλινοευαισθησία

υποστηρίζει σταθερότερη γλυκόζη

Αποτέλεσμα: λιγότεροι μεταγευματικοί “κραδασμοί” ενέργειας.

Νευροπροστασία & καλύτερη νοητική λειτουργία

Μελέτες των Abuznait et al. (ACS Chemical Neuroscience, 2013) και Batarseh & Kaddoumi (2018) έδειξαν ότι η ελαιοκανθάλη:

μειώνει τη νευροφλεγμονή

αυξάνει την απομάκρυνση β-αμυλοειδούς

προστατεύει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

Ειδικά σε μια περίοδο χαμηλού ύπνου και στρες, η νοητική αυτή στήριξη είναι ουσιαστική.

Ανακούφιση σε αρθρώσεις & μειωμένη μυϊκή καταπόνηση

Πρόσφατη μελέτη (BMC Musculoskelet Disord., 2024) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη περιορίζει φλεγμονή στον χόνδρο και βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων οστεοαρθρίτιδας.

Τι κερδίζει κάποιος που βάζει στη ρουτίνα του το Thousand Olives και την ελαιοκανθάλη;

Περισσότερη ενέργεια το πρωί

Λιγότερη κόπωση μετά από μεγάλα γεύματα

Καλύτερη κυκλοφορία και οξυγόνωση ιστών

Σταθερότερο σάκχαρο μέσα στην ημέρα

Καλύτερη διάθεση και καθαρό μυαλό

Υποστήριξη ανοσοποιητικού σε περίοδο ιώσεων

Μείωση πόνων του μυοσκελετικού συστήματος

Με απλά λόγια, η ελαιοκανθάλη λειτουργεί ως φυσικός σύμμαχος του οργανισμού σε μια περίοδο που απαιτεί υψηλή αντοχή, καλή κυκλοφορία, καθαρό μυαλό και μειωμένη φλεγμονή.

Συμπερασματικά, ο Δεκέμβριος είναι ο πιο “απαιτητικός” μήνας του χρόνου για το σώμα. Ένας πραγματικός βιολογικός μαραθώνιος.

Η ελαιοκανθάλη, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία είναι ένα από τα λίγα φυσικά μόρια που λειτουργεί ως φυσικό αντιφλεγμονώδες, προσφέρει ισχυρή αντιοξειδωτική προστασία και υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες όπως ο μεταβολισμός, η καρδιαγγειακή υγεία και η νευροπροστασία.

Η επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη συμπληρώματος με υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης όπως το Thousand Olives αποτελεί μια στοχευμένη λύση για όσους θέλουν ένα πιο “καθαρό”, ισορροπημένο και ενεργητικό Δεκέμβριο και μια πιο ομαλή μετάβαση στην καινούρια χρονιά.

Το Thousand Olives είναι μια Ελληνική καινοτομία και παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών