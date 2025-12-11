5 το πρωί: «Μασάζ» με «καρφιά» στη ΝΔ για το αγροτικό – Μάχη Πιερρακάκη στο Eurogroup – Συμφωνία με Γερμανία για το μεταναστευτικό
Τεταμένο ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των «γαλάζιων» βουλευτών στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Την ίδια ώρα, οι αγρότες συνεχίζουν να βρίσκονται στα μπλόκα δηλώνοντας αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στους δρόμους
1
Το «μπλόκο» των γαλάζιων βουλευτών για το αγροτικό
- Το «μασάζ» στους γαλάζιους: Ο Κώστας Τσιάρας, εξερχόμενος από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, απηύθυνε κάλεσμα για διάλογο προς τους αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξή τους. Νωρίτερα, στη συνάντηση με περίπου 55 γαλάζιους βουλευτές, ο υπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες ερωτήσεις και κριτική για τον χειρισμό της κρίσης και τα επόμενα βήματα.
- Φουντώνει η οργή των αγροτών: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, έχοντας στήσει μέχρι στιγμής 110 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Η ένταση χτύπησε κόκκινο χθες τόσο στο μπλόκο στα διόδια Ρίου – Αντιρρίου όσο και στα Πράσινα Φανάρια, την ίδια στιγμή που οι αγρότες της Κρήτης πραγματοποιούσαν κατάληψη στο κτίριο της ΑΑΔΕ στο Ηράκλειο. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου έως το μεσημέρι, έχοντας δίπλα τους τους αλιείς της Μαγνησίας.
- Η ώρα του «Φραπέ»: Στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να προσέλθει σήμερα για να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές». Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος έχει υπογραμμίσει ότι αυτή τη φορά θα δώσει το «παρών» στην εξεταστική και θα μιλήσει «για όλους».
2
Η μονομαχία Πιερρακάκη - Πέτεγκεμ για την προεδρία του Eurogroup
- Οι υποψήφιοι: Σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ θα κληθούν να ψηφίσουν για τον νέο επικεφαλής τους. Οι δύο υποψήφιοι για να διαδεχτούν τον Πασκάλ Ντόναχιου είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος, Βίνσεντ Βαν Πετέγκεμ.
- Τα δεδομένα: Νικητής θα αναδειχθεί όποιους από τους δύο εξασφαλίσει τουλάχιστον 11 ψήφους. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται να κερδίζει τις ψήφους των χωρών της βαλτικής (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία) αλλά και γενικότερα της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Αντίθετα, ο Βαν Πετέγκεμ, μάλλον θα έχει τη στήριξη από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης (Ολλανδία, Λουξεμβούργο).
- Η πρώτη απόφαση: Όποιος κι αν είναι ο νικητής των εκλογών θα κληθεί άμεσα, την ίδια ημέρα της εκλογής του, να δρομολογήσει τη διαδικασία επιλογής του νέου αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η θητεία του Λουίς ντε Γκίντος λήγει τον Μάιο.
3
Καταιγιστικές εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
- Χειροπέδες στον ανιψιό: Τρέχουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Μεσσηνία, καθώς με εντάλματα της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, που βρέθηκε νεκρός, καθώς και ένας επιχειρηματίας φίλος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στις δύο δολοφονίες.
- Τα εντάλματα: Ένα τρίτο ένταλμα εκδόθηκε για φίλο του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια και εξακολουθεί να αναζητείται. Η ανακρίτρια εξέδωσε και τα τρία εντάλματα, αξιοποιώντας στοιχεία από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και από νέες, συμπληρωματικές καταθέσεις.
- Ποιος είναι ο επιχειρηματίας; Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, εκτός από εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τις δολοφονίες του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, ήταν και το άτομο, στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά το διπλό έγκλημα. Όπως είχε καταθέσει ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε, μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι.
4
Το μεταναστευτικό deal με τη Γερμανία
- Τα δύο αντικρουόμενα αφηγήματα: Λίγο μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη και του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ, τα ελληνικά και τα γερμανικά μέσα στηριζόμενα σε πληροφορίες και δηλώσεις παρουσίασαν δύο αντικρουόμενα αφηγήματα για το τι συμφωνήθηκε. Από τη μια τα ελληνικά μέσα έκαναν λόγο για «διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος όσον αφορά στο μεταναστευτικό», ενώ τα γερμανικά «Η Ελλάδα συμφώνησε σε «επιστροφές Δουβλίνου».
- Η κρίσιμη ημερομηνία: Και τα δύο αφηγήματα καταδείκνυαν ως κρίσιμη ημερομηνία την 12η Ιουνίου του 2026, που είναι και η ημερομηνία που το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης τίθεται σε ισχύ. Η μεν ελληνική πλευρά υποστήριζε ότι η Γερμανία συμφώνησε ότι μέχρι τότε δεν θα γίνουν επιστροφές και οι υποθέσεις διαγράφονται, η δε γερμανική πλευρά ότι η Ελλάδα συμφώνησε ότι από τότε ξεκινάνε οι επιστροφές προς Ελλάδα.
- Και οι δύο διατυπώσεις δεν είναι αναληθείς: Μετά από σχετικό ρεπορτάζ προκύπτει πως οι δύο διατυπώσεις ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται. Στη συμφωνία υπάρχει παράγραφος που δηλώνεται ρητά όσα αναφέρει η ελληνική πλευρά, ενώ σε δήλωση του το γερμανικό ΥΠΕΣ μας διαβεβαίωσε ότι οι επιστροφές θα επανεκκινήσουν μετά την 12η Ιουνίου. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της συμφωνίας αναμένεται να γίνουν γνωστές όταν δημοσιευθεί το κείμενο της το επόμενο διάστημα, ενώ η υλοποίηση των συμφωνηθέντων θα καθυστερήσει μέχρι την επίμαχη ημερομηνία.
5
Ευρωπαϊκές μάχες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
- Κρίσιμες αναμετρήσεις: Στο Europa League τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ έχουν δύσκολες αποστολές. Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λουντογκόρετς (19.45) και οι πράσινοι υποδέχονται την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ (22.00). Για το Conference η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τουρκία κόντρα στην Σαμσουνσπόρ (19.45).
- Επικίνδυνη έξοδος: Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Βαλένθια θέλει να επιστρέψει στις νίκες, ωστόσο έχει δύσκολη αποστολή αφού αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Αρμάνι Μιλάνο (21.30). Οι πράσινοι θα παραταχθούν ξανά χωρίς τους Χολμς και Όσμαν, ενώ για τους Ιταλούς επιστρέφει ο Γκούντουριτς.
- Σημαντική απώλεια: Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια που έχει μπροστά του τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες. Ο αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου. Την ίδια ώρα οι ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον Μόντε Μόρις.
