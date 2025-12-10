Αποχωρούν οι αγρότες από το λιμάνι του Βόλου, το οποίο απέκλεισαν νωρίτερα το πρωί, ενώ στο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε κυβερνητική σύσκεψη για την επίλυση της κρίσης στον αγροτικό τομέα. οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο, την ώρα που εξέπνεε η προθεσμία που δόθηκε από τις αρχές για την έναρξη συλλήψεων για παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Οι αγρότες απονακρύνθηκαν για να μην κλιμακωθεί η ένταση, και το λιμάνι δόθηκε στην κυκλοφορία.

Η εξαγγελία των αγροτών για αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου έστρεψε σήμερα όλα τα βλέμματα στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας όπου πραγματοποιήθηκε το μεγάλο «crash test» για τον αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας, παρά τα νέα δεδομένα που έχουν ανακύψει μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Νωρίτερα οι αγρότες απέκλεισαν το λιμάνι του Βόλου. Αγρότες από τρία μπλόκα της Θεσσαλίας είχαν περικυκλώσει τον χώρο με τους αλιείς της Μαγνησίας να έχουν παρατάξει τα σκάφη τους κλείνοντας και την πρόσβαση από τη θάλασσα.

Εικόνες του drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν την παράταξη των αγροτών και των σκαφών αλλά και τις θέσεις όπου είχαν «στρατοπεδεύσει» δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, τοποθετώντας τις «κλούβες» των ΜΑΤ στην περίφραξη του λιμένα.

Παράλληλα σε ισχύ παραμένουν τα μπλόκα σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, Κρήτη, Αχαΐα, Αιτωλοακρνανία και Ηλεία, ενώ στην φαρέτρα της δράσης των αγροτών έχει ενταχθεί και ο αποκλεισμός του λιμανιού και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα η ελληνική κοινή γνώμη βρίσκεται στο πλάι των διαμαρτυρόμενων αγροτών ενώ η κυβέρνηση δια στόματος στελεχών της αποκρούει τις επικρίσεις ότι «επενδύουν στο διχασμό» και δηλώνουν ότι «Οι αγρότες δεν προσέρχονται σε διάλογο γιατί δεν υπάρχει ακόμα συντονιστικό όργανο και σε κάθε μπλόκο υπάρχουν αιτήματα τοπικού χαρακτήρα».

Αποκλεισμός στο λιμάνι του Βόλου

Από το πρωί στο λιμάνι του Βόλου προσέρχονταν ολοένα και περισσότερα τρακτέρ. Οι αγρότες της Θεσσαλίας έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου, με κόρνες, συνθήματα και ενθουσιασμό ενώ την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκαλούσε έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για το Αγροτικό ζήτημα.

«Να έρθει εδώ να δει τι γίνεται, να μας μαζέψει και να λύσει τα προβλήματα, όπως τότε μάζευε τους αγρότες στις μπάλες άχυρα και καθόταν και τους έλεγε για το επιτελικό κράτος» ανέφεραν οι συγκεντρωμένοι σε δήλωσή τους, στέλνοντας μήνυμα στον πρωθυπουργό και το μέγαρο Μαξίμου. Άλλος αγρότης εκείνη την ώρα φώναζε «είμαστε εμείς που τον ψηφίσαμε».

Και ενώ οι αγρότες κλιμάκωναν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούσαν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου οι αλιείες συμπαραστεκόμενοι επιχείρησαν τον αποκλεισμό του λιμανιού από τη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, πάνω από 50 τρακτέρ έφτασαν στο λιμάνι από τις γύρω περιοχές και από το μπλόκο των Μικροθηβών, ενώ με πορεία είχαν ξεκινήσει να κατέφτασαν οι αγρότες από τα πιο μαζικά μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας.

Ισχυρές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την πύλη του λιμανιού με αστυνομικές κλούβες να έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους ενώ οι αγρότες ζητούσαν από την αστυνομία να αποχωρήσει από το σημείο.

Τα βλέμματα όλων τώρα στρέφονται και στο άλλο μεγάλο μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Θεσσαλία, όπου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη για να αποφασιστεί η συντονιστική επιτροπή και οι επόμενες κινήσεις των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Μπλόκο Νίκαιας – «Δεν εκφοβιζόμαστε»

Στον κόμβο της Νίκαιας, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης γενική συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Λαρισαίοι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στον Βόλο στον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Σήμερα το πρωί, στον κόμβο του Πλατυκάμπου, θα συναντηθούν με αγρότες από τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον Βόλο, όπου θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού.

Στη συνέλευση κυριάρχησε και το θέμα της παρέμβασης του Αρείου Πάγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Σωκράτης Αλειφτήρας έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης. Οι αγρότες ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους «ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται και ότι οι ίδιοι δεν εκφοβίζονται».

Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις.

Οι αγρότες τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.

Αποκλεισμοί σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα

Σε τέσσερα κομβικά σημεία παραμένει αποκλεισμένη η εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας. Τα σημεία αποκλεισμού των αγροτών βρίσκονται σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο Βοιωτίας και Θήβα.

Στον Μπράλο οι αγρότες έχουν προαναγγείλει ότι «έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα κλείνουν καθημερινά όλους τους παραδρόμους από τις 4 έως 5 κάθε απόγευμα». Έτσι έχει ανακοινωθεί το κλείσιμο όλων των δρόμων στο Μπράλο, για μια ώρα, στις 4 το απόγευμα όπως έχει συμβεί τις δύο τελευταίες μέρες.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί στην Αταλάντη, όπου οι αγρότες κρατούν κλειστό τον αυτοκινητόδρομο στον ομώνυμο κόμβο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι οδηγοί υποχρεούνται να κινηθούν μέσω του βοηθητικού δικτύου για απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων, από το 138ο έως το 148ο χλμ. της ΠΑΘΕ, καθώς η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο των Λιβανατών έως τον κόμβο της Τραγάνας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στη Βοιωτία οι κινητοποιήσεις των αγροτών ενισχύονται με νέα τρακτέρ. Χθες αγροτικά μηχανήματα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Σχηματάρι.

Πού εκτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Σύμφωνα με την αστυνομία, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα πρέπει να διανύσουν περίπου 50 χλμ εθνικού δικτύου, μέσω επαρχιακών και βοηθητικών δρόμων, για να περάσουν τα μπλόκα στο Κάστρο και τη Θήβα. Η τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία από τον κόμβο του Μαρτίνου (125ο χλμ) έως τη Ριτσώνα (75ο χλμ).

Για όσους κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, περίπου 125 χιλιόμετρα του βασικού εθνικού άξονα πρέπει να καλυφθούν μέσω επαρχιακών οδών και της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 75ο χλμ της ΠΑΘΕ στο ύψος της Ριτσώνας, γίνεται εκτροπή προς τη Θήβα, στη συνέχεια κατευθύνονται προς Λιβαδειά και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Τιθορέα και Αμφίκλεια, μέχρι τον κόμβο του Μπράλου στο 203ο χλμ του ΠΑΘΕ λίγο πριν από τη Λαμία για να επανέλθουν και πάλι στην εθνική οδό.

Στη Βόρεια Εύβοια ενισχύονται και τα μπλόκα στην Κήρινθο, στο 59ο χιλιόμετρο του δρόμου Χαλκίδας-Αιδηψού, και στην Ιστιαία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αγροτών της κεντρικής Εύβοιας, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Ψαχνά, αποφασίστηκε συγκέντρωση σήμερα Τετάρτη, στις 10.30 π.μ., έξω από το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στη Χαλκίδα.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι αγρότες

Σταθερό παραμένει το μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες από την πρώτη ημέρα και κανείς δεν αποχωρεί. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Τα μπλόκα σε Τρίκαλα – Καρδίτσα

Καθημερινά ενισχύονται τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα τους και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Υπό επιτήρηση οι αγρότες της Κρήτης

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν.

Μετά τα επεισόδια των προηγούμενων μερών στο νησί η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τους αγρότες που έκαναν λόγο για χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία στα αγροτικά μπλόκα.

Στα διόδια Ρίου – Αντιρίου οι αγρότες

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου – Αντιρίου.

Στις 11:00 το πρωί αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου – Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

«Blame game» κυβέρνησης – αγροτών

Από το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτουν την κριτική που δέχονται από τους αγρότες και την αντιπολίτευση ότι «επενδύουν στον διχασμό και στο δόγμα “νόμος και τάξη”». Αντιτείνουν ότι «η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με ηπιότητα τις διαμαρτυρίες». Ενώ σε σχέση με την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις διώξεις που ασκήθηκαν στους πρωταγωνιστές των επεισοδίων που έγιναν τη Δευτέρα στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου, σημειώνουν ότι «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να μένει απαθής στα έκτροπα».

Κάνοντας λόγο για «ακραίες συμπεριφορές» που «δεν μπορεί να γίνονται δεκτές σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία», κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσθέτουν: «Σεβόμαστε το δικαίωμα της διαδήλωσης και της διαμαρτυρίας, αλλά κάπου εκεί χάνεται και το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς».