Τα ερυθρόλευκα θα φορά μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Μόντε Μόρις. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου αμερικανού γκαρντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μόρις είχε μείνει ελεύθερος πριν από περίπου 20 μέρες από τους Ιντιάνα Πέισερς, στους οποίους δεν μπόρεσε να βρει θέση, και από εκείνο διάστημα δεν προέκυψε κάποια ομάδα από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ για να τον πείσει και να τους προσφέρει τον ρόλο που εκείνος θα ήθελε.

Ποιος είναι ο Μόντε Μόρις

Ο αμερικανός άσος παίζει στο ΝΒΑ από το 2017 όταν και ξεκίνησε στους Ντένβερ Νάγκετς έως το 2022 όπου έπαιξε για μια σεζόν στην Ουάσιγκτον, για να ακολουθήσει το Ντιτρόιτ, η Μινεσότα και πέρυσι οι Φοίνιξ Σάνς.

Με τους Σανς είχε συμμετοχή σε 45 αγώνες με 5,2 πόντους μέσο όρο 1,5 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ. Μάλιστα τα νούμερα αυτά τα έκανε με 54.2% (true shooting), 47.9% με 1.2 εύστοχα σε 2.4 προσπάθειες. Πίσω από τα 7.25μ. είχε 36.1% με 0.7 εύστοχα σουτ σε 1.9 προσπάθειες.

Πέρυσι έπαιξε σε 45 ματς με μέσο όρο συμμετοχής 12.7′ λεπτά με το usage του να είναι αρκετά ενεργό παρά τον μικρό χρόνο συμμετοχής του, το οποίο έφτανε το 18%. Φέτος με τους Πέισερς έπαιξε σε έξι ματς έχοντας 3 πόντους, 1.5 ασίστ και 1.2 ριμπάουντ σε κάτι παραπάνω από 10 λεπτά συμμετοχής.

Τα στατιστικά του στην καριέρα του πάντως αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του. Κατά μέσο όρο πετυχαίνει 9.5 πόντους, μοιράζει 3.6 ασίστ και παίρνει 2.4 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Μόρις

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)