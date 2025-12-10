Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Μεσσηνία. Συνελήφθησαν, με εντάλματα που εξέδωσε η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ένας επιχειρηματίας φίλος του, στην καφετέρια του οποίου, στην Αθήνα, φέρεται να εργαζόταν ο ένας 22χρονος που συνελήφθη για τις δολοφονίες.

Υπάρχει κι ένα τρίτο ένταλμα, που αφορά ακόμα έναν ύποπτο, φίλο του επιχειρηματία, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, αλλά δεν έχει ακόμη εντοπιστεί και αναζητείται.

Η ανακρίτρια προχώρησε στην έκδοση των τριών ενταλμάτων, αξιοποιώντας το υλικό από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και από συμπληρωματικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του θύματος και ο 37χρονος επιχειρηματίας φίλος του κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην δολοφονία.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ που ασχολούνταν με την υπόθεση, είχαν αναφέρει από την αρχή ότι οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη, παρά τη σύλληψη των δύο νεαρών, που φέρονται να ήταν ο εκτελεστής και ο συνεργός του. Μάλιστα, θεωρούσαν πως οι δύο συλληφθέντες δεν ήταν απλά εκτελεστικά όργανα και εκτιμούσαν πως κρύβονται και άλλοι πίσω από τη δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, εκτός από εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται για τις δολοφονίες του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του, ήταν και το άτομο, στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά το διπλό έγκλημα.

Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε, μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι.