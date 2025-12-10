Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Λουντογκόρετς για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League (13/12, 19:45), με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναφέρει, στη συνέντευξη Τύπου, πως το παιχνίδι θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, ενώ ανέφερε πως υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του για αυτό το δύσκολο διάστημα.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Τούμπας και περιλάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Εκτός προγράμματος έμειναν οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης και Σάστρε, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Στις 20:00, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, θα μιλήσουν από το γήπεδο της Λουντογκόρετς, για την αυριανή αναμέτρηση.

Ψάχνει γιατρικό στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα της Πέμπτης (22:00) με την Πλζεν για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε ανοικτά για την εικόνα του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Πέμπτης (11/12) απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, το οποίο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του ομίλου του Europa League.

Ο Ισπανός προπονητής είπε πως κάνει λάθη ο ίδιος και οι παίκτες και υπογράμμισε πως δουλεύουν για να τα διορθώσουν, ενώ χθες είχε μια κουβέντα μαζί τους στο Κορωπί. Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε μαζί του 21 ποδοσφαιριστές για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

Με Κουτέσα χωρίς Ζίνι η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ «πέταξε» το πρωί της Τετάρτης (10/12) από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Σαμσούντα, εκεί όπου θα γίνει η αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η αποστολή της Ένωσης φωτογραφήθηκε με φίλους της ομάδας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση για την Τουρκία, ωστόσο στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του δεν ήταν ο Ζίνι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, ο Κουτέσα ταξίδεψε κανονικά για την γειτονική χώρα.