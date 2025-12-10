Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, είχαν οι ηγέτες των τριών μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Από τις ανακοινώσεις των τριών αρχηγών προκύπτει ότι η συζήτηση είχε διάρκεια συνολικά 40 λεπτά και στόχος ήταν να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες, μέσω διαφόρων προτάσεων – σχεδίων ειρήνευσης, τελεσιγράφων και απειλών.

Το τηλέφωνο ήρθε μετά από τη συνάντηση με Ζελένσκι και πριν την συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν συναντηθεί τη Δευτέρα στο Λονδίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να του επιβεβαιώσουν τη στήριξή τους, την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στο Κίεβο –όπως καταδεικνύεται από το τελεσίγραφο του Τραμπ να δεχθεί το Κίεβο τη συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα– για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις ώστε να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν διχαστική ρητορική απέναντι στην Ευρώπη.

Επιπλέον όπως έγινε γνωστό, αύριο, Πέμπτη, ο Μακρόν και ο Στάρμερ θα ηγηθούν νέας συνεδρίασης της «Συμμαχίας των Προθύμων», της ομάδας των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία και σχεδιάζουν να της παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας ή μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Επιβεβαίωσαν Λονδίνο και Βερολίνο ότι υπήρξε συνομιλία

Την επικοινωνία με τον Τραμπ επιβεβαίωσε και το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού, το οποίο γνωστοποίησε ότι οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας συζήτησαν τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν τις αμερικανικές προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Ενώ αντίστοιχα σε επιβεβαίωση της συνομιλίας προχώρησε και η γερμανική κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ο καγκελάριος Μερτς συμμετείχε στη συνομιλία και ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των συνομιλιών για την Ουκρανία, συμφωνώντας ότι η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες. Όπως τόνιζε η σχετική ανακοίνωση, όλοι υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για τη συνολική ασφάλεια στην Ευρωατλαντική περιοχή.

Από τις ανακοινώσεις πάντως δεν προκύπτει κανένα στοιχείο σχετικά με το τι ακριβώς συζητήθηκε με τον Τραμπ, κάτι που έρχεται να προσθέσει λίγο περισσότερο μυστήριο στην αίσθηση ασάφειας που υπάρχει το τελευταίο διάστημα όσον αφορά στις συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία και την ειρήνευση στην περιοχή.