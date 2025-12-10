Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξαγάγει εκλογές σε συνθήκες πολέμου μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, εφόσον το ουκρανικό κοινοβούλιο και οι ξένοι σύμμαχοι το επιτρέψουν, μετά τις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ ότι παραμένει στην εξουσία «γαντζωμένος».

Ο Ζελένσκι, εμφανώς ενοχλημένος από την παρέμβαση του Τραμπ, είπε ότι «αυτό είναι ένα ζήτημα για τον λαό της Ουκρανίας, όχι για ανθρώπους άλλων κρατών, με κάθε σεβασμό προς τους εταίρους μας».

«Ειμαι έτοιμος για εκλογές»

Ωστόσο, υποσχέθηκε να εξετάσει τρόπους διεξαγωγής εκλογών τους προσεχείς μήνες. «Αφού θέτει σήμερα αυτό το ζήτημα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι εταίροι μας, θα απαντήσω πολύ σύντομα: κοιτάξτε, είμαι έτοιμος για εκλογές», είπε ο Ζελένσκι το βράδυ της Τρίτης.

«Επιπλέον, ζητώ… από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ίσως μαζί με τους Ευρωπαίους συναδέλφους, να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας των εκλογών, και τότε μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να τις διεξαγάγει. Προσωπικά έχω τη βούληση και την ετοιμότητα γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτά τα σχόλια σε μια μακροσκελή συνέντευξη στο Politico που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Τρίτη. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

Η πενταετής θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του περασμένου έτους, αλλά το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει τις εκλογές σε καιρό πολέμου και ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι οι συνθήκες ασφαλείας και οι πολιτικοί παράγοντες δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια

«Θα έβλαπτε μόνο», είπε ο Σερχίι Ραχμάνιν, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Holos. «Είναι ο αρχιστράτηγος και η χώρα βρίσκεται σε θέση που δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, όποια ζητήματα κι αν έχουμε μαζί του. Θα ωφελούσε μόνο τον εχθρό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι τα δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν είναι πρώτον το πρακτικό: πώς θα μπορέσουν να ψηφίσουν οι στρατιώτες, τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων και όσοι ζουν υπό κατοχή, και δεύτερον, το νομικό: πώς μπορούν να διεξαχθούν εκλογές νόμιμα, δεδομένου ότι βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος.

Ζήτησε συμβουλές από τους συμμάχους σχετικά με την ασφάλεια των εκλογών και από τους βουλευτές για το πώς μπορεί να τροποποιηθεί η νομοθεσία ώστε να επιτρέψει τη διεξαγωγή τους. «Περιμένω προτάσεις από τους εταίρους, περιμένω προτάσεις από τους βουλευτές μας και είμαι έτοιμος να πάω σε εκλογές», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι μιλούσε καθώς επέστρεφε στην Ουκρανία μετά από μια διπλωματική περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, την ώρα που ο Λευκός Οίκος αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να συμφωνήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Τραμπ Τζούνιο: Φοβάται ότι θα χάσει την εξουσία

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Τρίτη, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μια υψηλού επιπέδου συνάντηση με τις ΗΠΑ εντός των επόμενων δύο εβδομάδων σχετικά με την συμφωνία. Πρόσθεσε επίσης ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για εκεχειρία εάν συμφωνήσει η Ρωσία.

Το Σαββατοκύριακο, ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, είπε σε συνέδριο στη Ντόχα ότι ο Ζελένσκι παρατείνει τον πόλεμο επειδή φοβάται ότι διαφορετικά θα χάσει την εξουσία. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ ίσως «αποχωρήσει» από την υποστήριξη προς την Ουκρανία εάν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα. «Δεν είναι σωστό. Αλλά δεν είναι και εντελώς λάθος», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του γιου του.

Οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την περιοχή του Ντονμπάς για να επιτευχθεί ειρήνη — μια κίνηση που θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε μια συμφωνία, ακόμη και σε μία που θα φαινόταν ευνοϊκή για τη Μόσχα.