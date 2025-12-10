Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρέστη σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» για τις οικογένειες και τα παιδιά του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ΓΕΕΘΑ και τα λοιπά Επιτελεία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.

Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας άφησε τις αιχμές του για το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο που θα φέρει αυξήσεις στους μισθούς των ένστολων θα πάει στη Βουλή στις αρχές του νέου έτους.

«Θέλω επίσης να μου επιτρέψετε, να εκφράσω και για κάτι τη λύπη μου, αλλά θέλω να σας το πω. Το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων με το πρόγραμμα που έχει δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως πολύ θα ήθελα, το νομοσχέδιο που περιέχει τις αυξήσεις, για τις οποίες παλέψαμε όλοι για πολύ καιρό.

Όμως σας διαβεβαιώ ότι θα ψηφιστούν στις 8 Ιανουαρίου και έχω παρακαλέσει ήδη τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου να αποστείλουν στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, έγγραφο που θα περιέχει τη μισθοδοσία σας από τον Γενάρη του καινούργιου χρόνου, καθώς και το ποσό των αναδρομικών που δικαιούστε, γιατί θυμίζω ότι οι αυξήσεις είναι αναδρομικές από την 1η Οκτωβρίου 2025.

Λυπάμαι που αυτά τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα είναι όμως μια πολύ καλή αρχή για τον καινούργιο χρόνο» ανέφερε χαρακτηριστικά.