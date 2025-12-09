Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν, μετά την έγκριση που έδωσε ομοσπονδιακός δικαστής στο Μανχάταν, για να δοθεί στη δημοσιότητα το απόρρητο υλικό της ένορκης έρευνας για την Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο νόμος-«σκούπα» που ψήφισε το Κογκρέσο, επιβάλλει πλήρη διαφάνεια έως τις 19 Δεκεμβρίου – και αναμένεται να φέρει στο φως έγγραφα που για χρόνια έμεναν ερμητικά σφραγισμένα.

Η ιστορική απόφαση και ο νόμος που αλλάζει τα πάντα

Ο δικαστής Πολ A. Ένγκελμαγιερ έκανε δεκτό το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποχαρακτηριστούν τα αρχεία της υπόθεσης Μάξγουελ, επικαλούμενος τη νέα νομοθεσία. Πρόκειται για μια κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για δημοσιοποίηση υλικού που μέχρι σήμερα καλυπτόταν από αυστηρό απόρρητο.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι είχε ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς το Κογκρέσο έχει θέσει στενή προθεσμία για την αποκάλυψη όλων των φακέλων.

Νέο μέτωπο και στο σκέλος Έπσταϊν

Παράλληλα, η Μπόντι ζητά από τον δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν να αποσφραγίσει τα υλικά της ένορκης έρευνας για τον ίδιο τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος συνελήφθη το 2019 για εμπορία ανηλίκων και βρέθηκε νεκρός στο κελί του ένα μήνα αργότερα. Ο Μπέρμαν δεν έχει απαντήσει ακόμη, όμως η νέα πραγματικότητα που επιβάλλει ο νόμος, φαίνεται να ασκεί πιέσεις.

Το καλοκαίρι, και οι δύο δικαστές είχαν απορρίψει παρόμοιες αιτήματα της Μπόντι, επικαλούμενοι το απόρρητο της ένορκης διαδικασίας. Ωστόσο, η ψήφιση του νέου νόμου της έδωσε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επανέλθει.

Το Κογκρέσο σπάει το απόρρητο: Τι αλλάζει

Σύμφωνα με το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης, που υπογράφει ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον, το Κογκρέσο δείχνει ξεκάθαρη πρόθεση να περιορίσει δραστικά τη μυστικότητα των ερευνών και το απόρρητο των ένορκων επιτροπών, με επίκληση την προστασία προσώπων που δεν έχουν κατηγορηθεί από δημόσια διαπόμπευση.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα είναι ότι δεν μπορεί πλέον να αποκρύπτεται υλικό με πρόσχημα την «αμηχανία», τη «βλάβη στη φήμη» εμπλεκόμενων προσώπων, ακόμη και αν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα ή κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τι θα παραμείνει μυστικό και γιατί

Παρά την πίεση για πλήρη διαφάνεια, ο νόμος προβλέπει εξαιρέσεις. Δε θα δημοσιοποιηθούν στοιχεία που αποκαλύπτουν ταυτότητες θυμάτων, ιατρικά δεδομένα ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν εν εξελίξει έρευνες.

Υπενθυμίζεται ότι η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία, διακίνηση και εμπορία ανηλίκου, καθώς και άλλες κατηγορίες, ύστερα από πολύμηνη δίκη.

Εξελίξεις και στη Φλόριντα: Νέα αποδέσμευση αρχείων για την έρευνα του 2005

Σε μια παράλληλη υπόθεση, την Παρασκευή, ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε το άνοιγμα των υλικών της ένορκης έρευνας που είχε ξεκινήσει το 2005, για κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών από τον Έπσταϊν.

Η έρευνα είχε οδηγήσει στην αμφιλεγόμενη συμφωνία του 2008, όταν ο Έπσταϊν παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορίες για μαστροπεία ανηλίκων και απέφυγε ομοσπονδιακή δίωξη – μια συμφωνία που ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται προκλητικά επιεικής και έχει δεχθεί σφοδρή κριτική.