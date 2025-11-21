Τον περασμένο Νοέμβριο, μια ομάδα επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών και πολιτικών προσωπικοτήτων πραγματοποίησε προσκύνημα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων με ξύλινη επένδυση στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Λόρενς Σάμερς, τον πρώην υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του πανεπιστημίου, και έναν από τους κορυφαίους οικονομολόγους της εποχής του.

Κατά τη διάρκεια μιας ολοήμερης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 70ών γενεθλίων του, ο Σαμερς απόλαυσε τους επαίνους των καλεσμένων, συμπεριλαμβανομένης της πρώην διευθύνουσας συμβούλου λειτουργιών της Meta, Σέριλ Σάντμπεργκ, και του Τζιν Σπέρλινγκ, ο οποίος διηύθυνε το Εθνικό Οικονομικό Συμβούλιο των προέδρων Κλίντον και Ομπάμα.

Από τον θρίαμβο στην ταπείνωση

Αυτή την εβδομάδα, ο σωφρονισμένος Σάμερς βρέθηκε σε διαφορετικές συνθήκες: να στέκεται στο βάθος μιας αίθουσας διαλέξεων του Χάρβαρντ, ζητώντας συγχώρεση από τους φοιτητές του, καθώς η επαγγελματική του ζωή κατέρρεε.

«Κάποιοι από εσάς θα έχετε δει τη δήλωση μεταμέλειάς μου, στην οποία εκφράζω τη ντροπή μου για ό,τι έκανα στην επικοινωνία μου με τον κ. Επστάιν», είπε ο Σάμερς σύμφωνα με ένα βίντεο που τραβήχτηκε από έναν συμμετέχοντα και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να εκπληρώσω τις διδακτικές μου υποχρεώσεις».

Το ερώτημα τώρα είναι: Γιατί χρειάστηκε τόσος πολύς χρόνος για να πληγώσει η σχέση του Σάμερς με τον Επστάιν την λαμπρή καριέρα του;

Οι δεσμοί Σάμερς – Επστάιν: μια σχέση που δεν έσβησε ποτέ

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σάμμερς αναγκάστηκε να εκφράσει τη λύπη του προς την κοινότητα του Χάρβαρντ για τους εκτεταμένους δεσμούς του με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. Σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων, ο Σάμμερς είχε ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Επστάιν κατά τη διάρκεια των ετών.

Οι δύο άνδρες διατηρούσαν προσωπική σχέση πολύ καιρό μετά την παραδοχή του Επστάιν το 2008 για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στη Φλόριντα, που οδήγησε το Χάρβαρντ να αρνηθεί τις δωρεές του. Παρ’ όλα αυτά, ο Σάμερς τον προσέγγισε για να τον βοηθήσει να χρηματοδοτήσει ένα διαδικτυακό ποιητικό έργο που ανέπτυσσε η σύζυγός του, τώρα επίτιμη καθηγήτρια λογοτεχνίας στο Χάρβαρντ.

Γιατί δεν επηρεάστηκε νωρίτερα η καριέρα του;

Αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις δεν φάνηκαν ποτέ να εμποδίζουν την καριέρα ενός γίγαντα τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον πολιτικό κόσμο — ενός ανθρώπου του οποίου η ευλογία μπορούσε να καθορίσει την καριέρα νεαρών οπαδών και του οποίου η σοβαρότητα και το εκτεταμένο επαγγελματικό δίκτυο τον καθιστούσε απαραίτητο σε περιόδους κρίσης.

Σχεδόν δεν αναφέρθηκε σε μια έκθεση που δημοσίευσε το Χάρβαρντ το 2020, στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς οι θεσμικοί δεσμοί του με τον Επστάιν, ο οποίος είχε συλληφθεί το προηγούμενο έτος με την κατηγορία της σεξουαλικής διακίνησης. Και το 2023, μήνες μετά την δημοσίευση νέων λεπτομερειών από την εφημερίδα «The Wall Street Journal» σχετικά με την αλληλογραφία του Σάμερς με τον Επστάιν, κέρδισε μια πολύ σημαντική θέση: το διορισμό του σε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης πίσω από το ChatGPT.

«Είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός άνθρωπος με ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων που έχουν μάθει από αυτόν, έχουν καθοδηγηθεί από αυτόν. Είναι ισχυρός στην Ουάσινγκτον, ισχυρός στο Χάρβαρντ. Αυτό μετράει πολύ και εξηγεί πολλά», δήλωσε η Σούζαν Ντιναρσκι, γνωστή οικονομολόγος του Χάρβαρντ που συνεργάζεται με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση.

Τα email που πυροδότησαν την πτώση

Αλλά αυτή τη φορά είναι διαφορετικά. Η άμεση αιτία της καταστροφής του Σάμερς ήταν η δημοσίευση μιας σειράς emails, στα οποία ζητούσε συμβουλές από τον φίλο του Επστάιν για το πώς να «περάσει στο κρεβάτι» με μια γυναίκα που κυνηγούσε.

Τα μηνύματα, που στάλθηκαν το 2018 και το 2019 – και μέχρι μία ημέρα πριν από τη σύλληψη του Επστάιν – ήταν μέρος περίπου 20.000 σελίδων εγγράφων του Επστάιν δόθηκαν στη δημοσιότητα από επιτροπή της Βουλής. την περασμένη εβδομάδα.

Αυτές οι σελίδες προσφέρουν μια γεύση από την πιο «βρώμικη» πλευρά του διακεκριμένου οικονομολόγου, που αγωνιούσε για το πώς θα μπορούσε να μετατρέψει μια επαγγελματική σχέση σε ερωτική. Αποκαλύπτουν την οικειότητα της σχέσης του Σάμερς με τον Επστάιν, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «συμπαίκτη» του οικονομολόγου, ακόμη και όταν η κλίμακα των εγκλημάτων του Επστάιν, κατά νεαρών γυναικών γινόταν ευρέως γνωστή.

«Αρχίζει ήδη να ακούγεται απελπισμένη 🙂 ωραία», σημείωσε ο Επστάιν για το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του Σάμερς σε ένα μήνυμα του Νοεμβρίου 2018. Σε άλλα μηνύματα, φαινόταν να αναφέρονται στη γυναίκα που έλκυε τον Σάμερς με ένα κωδικό όνομα: «peril» (κίνδυνος).

Η δημόσια συγγνώμη και η ταχεία αποκαθήλωση

Τη Δευτέρα, ο Σάμερς εξέδωσε μια πιο πλήρη συγγνώμη. «Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που προκάλεσαν», είπε. «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον κ. Επστάιν». Πρόσθεσε ότι θα αποσυρθεί από τις δημόσιες δεσμεύσεις του «ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς μου να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη και να επιδιορθώσω τις σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου».

Ωστόσο, οι θεσμοί έσπευσαν να διακόψουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις με τον Σάμμερς. Απομακρύνθηκε από οργανισμούς όπως η New York Times, όπου ήταν αρθρογράφος, το think tank Center for American Progress, όπου βοηθούσε στη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος οικονομικών πολιτικών των Δημοκρατικών για την αναζωογόνηση του κόμματος, το συμβουλευτικό συμβούλιο της τράπεζας Santander, το Bloomberg TV, όπου ήταν αμειβόμενος συνεργάτης, και το Yale Budget Lab.

Την Τετάρτη το πρωί, ο Σάμμερς παραιτήθηκε από τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI. Στη συνέχεια, το Χάρβαρντ — ένας στυλοβάτης της ζωής και της καριέρας του — ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τους δεσμούς του μαζί του, αλλά και με άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού με τον Επστάιν. Το βράδυ, ο Σάμμερς παραιτήθηκε από τα διδακτικά του καθήκοντα και από τη θέση του ως συνδιευθυντής ενός ακαδημαϊκού κέντρου του Harvard Kennedy School.

Το φάντασμα του Έπσταϊν εξακολουθεί να κυνηγά ισχυρούς άνδρες

Η πτώση του Σάμερς είναι μια υπενθύμιση της δύναμης της υπόθεσης Επστάιν έξι χρόνια μετά τον θάνατό του από απαγχονισμό σε μια φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης. Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Φαίνεται ότι από τον τάφο του, ο Επστάιν εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχές στο κίνημα MAGA του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κοστίζει σε πολλούς ισχυρούς άνδρες την καριέρα και τη φήμη τους. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν και άλλα: ο Τραμπ υπέγραψε την Τετάρτη το βράδυ νομοθεσία που διατάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει το τεράστιο αρχείο του με υλικό σχετικό με τον Επστάιν.

Ωστόσο, οι δυσκολίες του Σάμερς είναι και αποκλειστικά δικές του. Η άλλη όψη της τεράστιας νοημοσύνης του, λένε οι κριτικοί, είναι μια τεράστια αλαζονεία που αποξένωσε πολλούς όλα αυτά τα χρόνια. Ο πιο έξυπνος άνθρωπος στην αίθουσα μπορούσε επίσης να είναι παράξενα ανίκανος να διαβάσει την αίθουσα.

Η αρθρογράφος της εφημερίδας «New York Times», Μόριν Ντάουντ ανέφερε σε ένα άρθρο του 2013 ότι τον είδε κάποτε να χασμουριέται, να κοιτάζει το ρολόι του και να απομακρύνεται, ενώ ο τότε αντιπρόεδρος Μπάιντεν μιλούσε σε μια μικρή ομάδα σε γιορτινή εκδήλωση. Είπε ότι ο Σάμμερς «δεν ήταν ακριβώς κοινωνικός» και τον χαρακτήρισε «αυταρχικό».

Ένα ιστορικό γεμάτο αντιπαραθέσεις

Το 2005, ο Σάμερς προκάλεσε σάλο όταν σε μια διάσκεψη υπονόησε ότι οι γυναίκες είναι λιγότερες από τους άνδρες στις επιστήμες, επειδή έχουν λιγότερες ικανότητες. Αργότερα, επέμεινε ότι είχε παρεξηγηθεί, γράφοντας σε μια επιστολή προς την κοινότητα του Χάρβαρντ: «Λυπάμαι βαθιά για τον αντίκτυπο των σχολίων μου και ζητώ συγγνώμη που δεν τα ζύγισα πιο προσεκτικά». Ωστόσο, η οργή αυξήθηκε, ειδικά μεταξύ μιας ομάδας καθηγητών του Χάρβαρντ, και ο Σάμερς παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου τον επόμενο χρόνο.

Πιο πρόσφατα, ο Σάμμερς εξόργισε ορισμένους συναδέλφους του κατά την ταραχώδη περίοδο που ακολούθησε την επίθεση της Χάμας εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Στο πανεπιστήμιο ξέσπασαν διαμαρτυρίες υπέρ της Παλαιστίνης, μαζί με καταγγελίες για διαδεδομένο αντισημιτισμό. Ο Σάμμερς ήταν από τους πρώτους που επέκριναν δημοσίως τον τρόπο, με τον οποίο η πρώτη μαύρη πρόεδρος του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκέι, χειρίστηκε την κατάσταση. Η Γκέι παραιτήθηκε στις αρχές του περασμένου έτους, εν μέρει λόγω της πίεσης που ασκήθηκε για την αντίδρασή της στις διαμαρτυρίες.

Το πολιτικό κλίμα στο Χάρβαρντ είχε αλλάξει από την προεδρία του Σάμμερς. Ένας κεντρώος δημοκράτης που έγινε γνωστός στην εποχή του Κλίντον και ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και κριτικός του «wokeness» βρέθηκε σε ένα πανεπιστημιακό campus που γινόταν όλο και πιο αριστερό.

Εχθροί που περίμεναν την ευκαιρία

Οι επικριτές του τώρα χαίρονται.

Ένας οικονομολόγος έστειλε μήνυμα σε έναν δημοσιογράφο της εφημερίδας Journal αργά το βράδυ της Τετάρτης με ένα emoji που έδειχνε πυροτεχνήματα για γιορτή.

Η τιμωρία του ήταν μια επιβεβαίωση για τις γυναίκες οικονομολόγους, πολλές από τις οποίες έχουν υποφέρει σε έναν τομέα που για πολύ καιρό τιμούσε τους έξυπνους άνδρες. Σε μια δήλωση αυτή την εβδομάδα, μια επιτροπή γυναικών της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης καταδίκασε τον Σάμμερς και σημείωσε: «Αν και η κατάχρηση εξουσίας στον κλάδο της οικονομίας δεν είναι κάτι καινούργιο, σπάνια η πρόθεση πίσω από μια τέτοια κατάχρηση έχει δηλωθεί τόσο ξεκάθαρα».

Η Κλαούντια Σαμ, πρώην οικονομολόγος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία επέκρινε τον Σάμερς και άλλους για σεξισμό σε μια ευρέως διαδεδομένη και ιδιαίτερα επικριτική ανάρτηση στο blog της το 2020, φάνηκε να δικαιώνεται. «Εντάξει, ίσως δεν ήμουν και τόσο σκληρή μαζί του…», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσιοποίηση των email την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λόρενς Κοτλίκοφ, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, γνωρίζει τον Σάμερς από τα χρόνια των μεταπτυχιακών του σπουδών και είναι συν-συγγραφέας σε μία από τις πρώτες εργασίες που δημοσίευσε ο Σάμερς σε ακαδημαϊκό περιοδικό. Την Τρίτη, δήλωσε ότι ο πρώην συνεργάτης του «δεν είναι κατάλληλος να συνεχίσει να υπηρετεί ως καθηγητής στο Χάρβαρντ».

«Ο χαρακτήρας έχει σημασία. Έχει μεγαλύτερη σημασία από τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις θέσεις εξουσίας και τις οικονομικές διασυνδέσεις», έγραψε ο Κοτλίκοφ σε μια ανάρτηση στο Substack. «Ήταν ο πιο έξυπνος άνθρωπος στην αίθουσα. Αλλά το εγώ του υπερίσχυε πάντα του IQ του. Τώρα το έκανε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο».

«Ο Λάρι προσέγγιζε τους ανθρώπους, όταν ήταν δύσκολα»

Η νοημοσύνη του Σάμερς δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί, καθώς έχει δύο θείους που έχουν κερδίσει το βραβείο Νόμπελ, τον Πολ Σάμουελσον και τον Κένεθ Άροου. Πήρε το πτυχίο του από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) και το διδακτορικό του από το Χάρβαρντ.

Το 1983, σύμφωνα με μια βιογραφία του Σάμερς στην ιστοσελίδα του Χάρβαρντ, έγινε ένας από τους νεότερους ανθρώπους στη σύγχρονη ιστορία που του προσφέρθηκε μόνιμη θέση στο πανεπιστήμιο. Κέρδισε το μετάλλιο John Bates Clark, το βραβείο που απονέμεται σε έναν εξαιρετικό Αμερικανό οικονομολόγο κάτω των 40 ετών και που συχνά αποτελεί προάγγελο του Νόμπελ.

Ο Σάμερς κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κρίση των αναδυόμενων αγορών το 1998 ως αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών του Κλίντον. Στις αρχές του 1999, εμφανίστηκε μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Ρόμπερτ Ρούμπιν, και τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Άλαν Γκρίνσπαν, στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, όπου το τρίο αποκαλέστηκε «η επιτροπή που θα σώσει τον κόσμο».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram πέρυσι, με αφορμή τα γενέθλια του Σάμερς, η Σαντμπεργκ θυμήθηκε τη συνάντησή της μαζί του όταν ήταν 20χρονη φοιτήτρια στο Χάρβαρντ και την επίδραση που είχε στη ζωή της — και σε πολλούς άλλους.

«Είμαι μία από τους πολλούς που μέχρι σήμερα θεωρούν τον εαυτό τους “μαθητή του Λάρι Σάμμερς”», έγραψε η Σάντμπεργκ, σημειώνοντας πώς την είχε συμβουλεύσει για τη διατριβή της, στη συνέχεια την είχε προσλάβει ως βοηθό έρευνας στην Παγκόσμια Τράπεζα και αργότερα ως επικεφαλής του προσωπικού του στο Υπουργείο Οικονομικών.

Εξήρε την υποστήριξή του για την εκπαίδευση των κοριτσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και την προσωπική του αφοσίωση: «Ο Λάρι καταλάβαινε ότι όταν οι άνθρωποι ήταν σε καλή φάση, όλοι τους καλούσαν. Αλλά όταν οι άνθρωποι ήταν σε δύσκολη θέση, λίγοι το έκαναν. Ο Λάρι προσέγγιζε τους ανθρώπους, όταν ήταν δύσκολα».

Οι δεσμοί με τον Έπσταϊν: από το πανεπιστήμιο μέχρι την προσωπική ζωή

Ο Σάμμερς διορίστηκε 27ος πρόεδρος του Χάρβαρντ το 2001, σε μια εποχή που ο Επστάιν– ένας απόφοιτος κολεγίου και πρώην καθηγητής μαθηματικών στο γυμνάσιο – γινόταν ένα γνωστό όνομα στην κοινωνία του Μανχάταν, γνωστός ως έξυπνος, αν και μυστηριώδης, χρηματοδότης και γενναιόδωρος προστάτης της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Χάρβαρντ για το 2020 σχετικά με τους δεσμούς μεταξύ του Επστάιν και του πανεπιστημίου, η οποία συντάχθηκε με τη βοήθεια της δικηγορικής εταιρείας Foley Hoag, ο Επστάιν συνεισέφερε 9,17 εκατομμύρια δολάρια στο πανεπιστήμιο από το 1998 έως το 2008, όταν η καταδίκη του για τις κατηγορίες περί πορνείας οδήγησαν τη διοίκηση να τον απομακρύνει επίσημα.

Η μεγαλύτερη δωρεά ήταν τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια που υποσχέθηκε το 2003 —ενώ πρόεδρος ήταν ο Σάμμερς— για τη δημιουργία του Προγράμματος Εξελικτικής Δυναμικής (Program for Evolutionary Dynamics, PED). (Σε μια από τις χαρακτηριστικές υπερβολές του, ο Επστάιν θα ισχυριζόταν αργότερα ότι είχε δώσει 35 εκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα).

Στα πρώτα του βήματα, ο ιστότοπος του προγράμματος ανέφερε ότι είχε ιδρυθεί «από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Λόρενς Χ. Σάμμερς μετά από μια ευφάνταστη πρόταση» του Επστάιν και ενός ακαδημαϊκού.

Το PED έδωσε στον Επστάιν ένα γραφείο στο πανεπιστήμιο, όπου συναντιόταν —συχνά τα σαββατοκύριακα— με κορυφαίους ερευνητές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Χάρβαρντ, το επισκέφθηκε περισσότερες από 40 φορές μεταξύ 2010 και 2018.

Η χάρη για τη γυναίκα του

Ο Σάμερς ζήτησε επίσης τη βοήθεια του Επστάιν για ένα πιο προσωπικό φιλανθρωπικό έργο: ένα εκπαιδευτικό εγχείρημα που ανέπτυσσε η σύζυγός του, Ελίζα Νιού.

«Χρειάζομαι συμβουλές για φιλανθρωπικές δράσεις μικρής κλίμακας. Η ζωή μου θα είναι καλύτερη αν συγκεντρώσω 1 εκατομμύριο δολάρια για τη Λίζα», έγραψε ο Σάμερς σε ένα email προς τον Επστάιν τον Απρίλιο του 2014. Δύο χρόνια αργότερα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συνδεδεμένος με τον Επστάιν έκανε μια δωρεά 110.000 δολαρίων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Νιού.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός της Νιού έκανε αργότερα μια συνεισφορά «που ξεπερνούσε το ποσό που έλαβε, σε μια ομάδα που αγωνίζεται κατά της σεξουαλικής διακίνησης», δήλωσε αργότερα μια εκπρόσωπος.

Τα επόμενα χρόνια, ο Σάμερς παρέμεινε σε τακτική επαφή με τον Επστάιν. «Πώς είναι η ζωή ανάμεσα στους πλούσιους και τους ανήθικους;», ρώτησε τον Οκτώβριο του 2017, σε ένα email που περιλαμβάνεται στα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Ο Τραμπ γίνεται πιο τρελός, όπως πιστεύουν πολλοί από τους φίλους μου, ή είναι σταθερά τρελός;»

Ο πρόεδρος Τραμπ, η εκλογική νίκη του οποίου το 2016 συγκλόνισε το κατεστημένο, ήταν συχνό θέμα αστείων. «Ο Τραμπ γίνεται πιο τρελός, όπως πιστεύουν πολλοί από τους φίλους μου, ή είναι σταθερά τρελός;», ρώτησε ο Σάμερς τον φίλο του σε ένα email του Νοεμβρίου 2018. Ο Επστάιν χαρακτήρισε τον πρόεδρο «σχεδόν τρελό» τον επόμενο μήνα.

Την ίδια περίπου περίοδο, οι συνηθισμένες ανταλλαγές τους σχετικά με κουτσομπολιά του Λευκού Οίκου, γεωπολιτική και χρηματοπιστωτικές αγορές διανθίζονταν με συζητήσεις για μια συγκεκριμένη γυναίκα, μια Κινέζα οικονομολόγο τότε στα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής της, με την οποία ο Σάμμερς επιδίωκε μια ρομαντική σχέση.

Η γυναίκα που στάθηκε αφορμή για την αποκάλυψη

Με βάση τα email που έστειλε ο Σάμμερς στον Επστάιν το 2018, η γυναίκα φαίνεται να είναι η Κέιου Τζιν, μια οικονομολόγος με σπουδές στο Χάρβαρντ, της οποίας ο πατέρας, Τζιν Λικούν, ήταν ο ιδρυτικός πρόεδρος της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων στις Υποδομές και πρώην υφυπουργός Οικονομικών στο Πεκίνο.

Ο Τζιν Λικούν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο. Η Κέιου Τζιν δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ήρθε να σπουδάσει στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του γυμνασίου, πριν αποκτήσει πτυχία στο Χάρβαρντ. Μακροχρόνια λέκτορας στο London School of Economics και, πιο πρόσφατα, στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ, είναι γνωστή ως μια ρητή και αποτελεσματική υποστηρίκτρια της κρατικής οικονομικής πολιτικής της Κίνας στο δυτικό κοινό.

Τα email του Σάμερς υποδηλώνουν ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της και αγωνιούσε για το αν θα έπρεπε να επιδιώξει μια σχέση και, αν ναι, πώς να το κάνει. «Πιστεύω ότι προς το παρόν δεν θα προχωρήσω μαζί της πέρα από το ρόλο του οικονομικού μέντορα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαι στην κατηγορία των πολύ θερμών αναμνήσεων», έγραψε στον Επστάιν από ένα συνέδριο στις 10:53 μ.μ. την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. «Δεν ήθελε να πιει ένα ποτό επειδή ήταν “κουρασμένη”. Έφυγα από το λόμπι του ξενοδοχείου κάπως απότομα. Όταν το σκέφτομαι, νομίζω ότι γλίτωσα από το χειρότερο».

Το επόμενο πρωί, ήταν ακόμα ανήσυχος και είπε στον έμπιστό του: «Της έστειλα ένα σημείωμα ζητώντας της να μου στείλει μήνυμα όταν ξυπνήσει, γιατί ήθελα να της πω κάτι σύντομο. Δεν ήθελα να την πιέσω, γιατί παίρνει πολύ σοβαρά την παρουσίασή της στις 9:30 εδώ. Καλύτερα μετά την ομιλία της».

Στη συνέχεια, ο Σάμερς ρώτησε: «Την ευχαριστώ ή της ζητάω συγγνώμη που είμαι παντρεμένος; Νομίζω το πρώτο».

Ο Επστάιν συμφώνησε, απαντώντας: «Την ευχαριστείς για την αντοχή της στο να αντιμετωπίσει μια προφανώς δύσκολη κατάσταση. Και αναγνωρίζεις πόσο δύσκολο ήταν αυτό σε συνδυασμό με την έμφυτη αδιαφορία σου. [sic] και ζητώντας συγγνώμη που δεν αναγνώρισα πλήρως [sic] πόσο δύσκολο ήταν».

Στις 10:29 π.μ., ο Σάμερς φαινόταν ξετρελαμένος. «Την ημέρα της παρουσίασης στην διάσκεψη ήταν εξαιρετικά καλή», έγραψε στον Επστάιν σε μια ενημέρωση. «Έξυπνη, αποφασιστική και ξεκάθαρη. Είμαι χαμένος».