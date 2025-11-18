Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για τη δημοσιοποίηση των αρχείων σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την υπόθεσή του που αφορά πολλώς ειδών σεξουαλικών εγκλημάτων. Με μια συντριπτική διακομματική πλειοψηφία ενέκρινε με 427 ψήφους υπέρ και μόλις μία κατά το νομοσχέδιο “Epstein Files Transparency Act”, που απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση. Η κίνηση αυτή –η πιο αποφασιστική μέχρι σήμερα προς την πλήρη αποκάλυψη του φακέλου– ανοίγει τον δρόμο για την κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία, με τις πολιτικές επιπτώσεις να καθίστανται ήδη εμφανείς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως αντιδρούσε στην αποκάλυψη, πλέον καλεί τους Ρεπουμπλικάνους να υπερψηφίσουν τη νομοθεσία, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει τίποτα να κρύψει». ο σχετικό νομοσχέδιο απαιτεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα και αρχεία που αφορούν την υπόθεση Έπσταϊν, χωρίς απόκρυψη, ενώ παράλληλα προστατεύει την ιδιωτικότητα των θυμάτων.

Υπάρχει έντονη υποστήριξη από κοινοβουλευτικά στελέχη δύο παρατάξεων, όπως δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Χάνα, ο νόμος μπορεί να συγκεντρώσει και 40–50 ψήφους από τη Ρεπουμπλικανική πλευρά.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της δημοσιοποίησης περίπου 33.000 σελίδων εγγράφων από επιτροπή της Βουλής, όμως οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτά τα αρχεία περιλαμβάνουν ήδη ευρέως γνωστές πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επσταϊν δήλωσε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα στην πολιτεία της Φλόριντα το 2008 και εξέτισε 13 μήνες φυλάκιση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγόρησε το 2019 για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων. Ο Επσταϊν δήλωσε αθώος και αυτοκτόνησε, όπως ανακοινώθηκε, αργότερα εκείνο το έτος πριν από τη δίκη του.

Μάλιστα, πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο ενός από τα θύματά του, της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, το οποίο αναφέρει πολλά ονόματα, που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Πολιτικός σεισμός με επίκεντρο τον Λευκό Οίκο

Η υπόθεση Επσταϊν έχει εξελιχθεί σε πραγματική εστία αναταραχής για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τροφοδοτώντας έντονη δυσφορία σε τμήματα της εκλογικής του βάσης. Εδώ και μήνες, ο Τραμπ κατηγορείται τόσο για το εύρος και τη διάρκεια της σχέσης του με τον καταδικασμένο χρηματιστή, όσο και για την απροθυμία του να επιτρέψει την πλήρη διαφάνεια, παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του.

Η δυσαρέσκεια αυτή καταγράφηκε ξεκάθαρα στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos τον Οκτώβριο: μόλις 4 στους 10 Ρεπουμπλικανούς δήλωσαν ότι εγκρίνουν τον χειρισμό του θέματος από τον Αμερικανό πρόεδρο – ένα εντυπωσιακά χαμηλό ποσοστό, σε αντίθεση με την ευρύτερη αποδοχή της συνολικής του πολιτικής, που φτάνει τους 9 στους 10. Ο Τραμπ, ο οποίος επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φερόμενα εγκλήματα του Επσταϊν, έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει την υπόθεση ως “φάρσα των Δημοκρατικών”, αλλά η πίεση από το ίδιο του το κόμμα αποδείχθηκε ασφυκτική.

Η μοναδική αρνητική ψήφος – και το μήνυμα πίσω από αυτήν

Μοναδική παραφωνία στο συντριπτικό αποτέλεσμα ήταν ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Κλέι Χίγκινς από τη Λουιζιάνα, πιστός υποστηρικτής του Τραμπ. Η στάση του προκαλεί ερωτήματα, καθώς ο ίδιος προεδρεύει υποεπιτροπής της Βουλής που έχει ασχοληθεί με τα εν λόγω αρχεία. Παρά την προσήλωσή του στον πρόεδρο, ο Χίγκινς επέλεξε να διαφοροποιηθεί, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει περαιτέρω τα κίνητρά του.

Το κλίμα στη Γερουσία – μάχη με ιστορικό βάρος

Μετά την ψήφιση από τη Βουλή, το νομοσχέδιο προωθείται στη Γερουσία, όπου –σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό ηγέτη της πλειοψηφίας Τζον Θιούν– θα μπορούσε να εγκριθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να το υπογράψει εφόσον το Κογκρέσο το εγκρίνει, μια δέσμευση που ανατρέπει πλήρως τη μέχρι πρότινος στάση του.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ δήλωσε ότι θα ζητήσει ομόφωνη συναίνεση για την άμεση έγκριση του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ότι υπάρχει “μια ιστορική ευκαιρία για διαφάνεια”.

«Εάν κανένας γερουσιαστής δεν αντιταχθεί, το νομοσχέδιο θα φτάσει στο γραφείο του προέδρου απόψε», δήλωσε.

Ο Σούμερ, σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών:

«Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τα ψέματα του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν κουραστεί από τις συγκάλυψεις και από Ρεπουμπλικανούς ηγέτες που συνεχίζουν να τον προστατεύουν αντί να σταθούν στο πλευρό των πολιτών που απαιτούν διαφάνεια».

Προειδοποίησε, δε, ότι τυχόν προσπάθεια του προέδρου να δημοσιοποιήσει επιλεκτικά μόνο μέρος των αρχείων θα γίνει αντιληπτή από την κοινή γνώμη:

«Αν ο πρόεδρος επιχειρήσει να κρύψει έγγραφα, η δυσπιστία απέναντί του θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη».

Μια στιγμή καμπής για την αμερικανική πολιτική;

Το σκάνδαλο Επσταϊν έχει καταστεί πλέον κομβικό σημείο αντιπαράθεσης, όχι μόνο μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, αλλά και στο εσωτερικό του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Η απότομη μεταστροφή του Τραμπ υποδηλώνει ότι οι πιέσεις από τη βάση του –ιδίως από ψηφοφόρους της σκληρής γραμμής MAGA– υπήρξαν καθοριστικές.

Ταυτόχρονα, η συζήτηση για τα αρχεία φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της θεσμικής διαφάνειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που η αξιοπιστία των θεσμών βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής πόλωσης.

Η τελική ψηφοφορία στη Γερουσία θα αποτελέσει όχι μόνο μια νομική εξέλιξη, αλλά και μια κρίσιμη πολιτική στιγμή: η αμερικανική κυβέρνηση καλείται να αποδείξει ότι δεν φοβάται την πλήρη αποκάλυψη μιας από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις της σύγχρονης ιστορίας της.