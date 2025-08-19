Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναμένεται να παράσχει στο Κογκρέσο έγγραφα από την έρευνα για την εμπορία ανθρώπων σε βάρος του Τζέφρι Έπσταϊν, όπως δήλωσε βουλευτής στο AP, σε μία ενέργεια που έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το τελευταίο διάστημα η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει και πολιτικές προεκτάσεις.

Τα αρχεία πρόκειται να παραδοθούν την Παρασκευή στην επιτροπή ελέγχου της Βουλής, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα εξέδωσε σχετική κλήτευση στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την ποινική υπόθεση που έχει από καιρό τραβήξει την προσοχή του κοινού, και η οποία πρόσφατα «ακούμπησε» τα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ παράλληλα αποτελεί σταθερό πόλο έλξης για θεωρίες συνωμοσίας.

Τα συμπεράσματα υπουργείου Δικαιοσύνης και FBI

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης από κοινού με το FBI κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, εκβίασε ισχυρά πρόσωπα, ότι διατηρούσε «λίστα πελατών» ή ότι δολοφονήθηκε, σύμφωνα με ένα υπόμνημα που περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα και το οποίο δημοσιεύει το Axios.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημοσίευσε μάλιστα ένα βίντεο που δείχνει ότι κανείς δεν εισήλθε στην περιοχή της φυλακής του Μανχάταν όπου κρατούνταν ο Έπσταϊν τη νύχτα που πέθανε το 2019.

Το βίντεο στηρίζει την ετυμηγορία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που αναφέρει πως ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε, όπως αναφέρει σχετικό δισέλιδο υπόμνημα.

Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν επί της ουσίας την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ αντικρούει επίσημα τις θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις δραστηριότητες του Έπσταϊν όσο ήταν εν ζωή αλλά και σχετικά με τον θάνατό του – θεωρίες που είχαν προωθηθεί από δύο κορυφαίους αξιωματούχους του FBI πριν ο Τραμπ τους διορίσει στο γραφείο.

Η θεωρία συνομωσίας και οι influencers που την εγκατέλειψαν

Ως influencers και ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Kash Patel (τώρα διευθυντής του FBI) και ο Dan Bongino (τώρα αναπληρωτής διευθυντής) ήταν μεταξύ εκείνων στον κόσμο του MAGA που αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή για το πώς πέθανε ο Έπσταϊν.

Ο Patel και ο Bongino έχουν δηλώσει έκτοτε ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε, απομακρυνόμενοι από τις θεωρίες του. Παρόλα αυτά, έχει γίνει πλέον διαδικτυακό δόγμα, ειδικά στη δεξιά, η θεωρία συνωμοσίας ότι στα εγκλήματα του Έπσταϊν εμπλέκονται επίσης κυβερνητικοί αξιωματούχοι, διασημότητες και επιχειρηματίες – και ότι κάποιος τον σκότωσε για να τα αποκρύψει.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι κανείς άλλος εμπλεκόμενος στην υπόθεση Έπσταϊν δεν πρόκειται να κατηγορηθεί (εξαιρείται η συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και συναφή αδικήματα).