Έριδες μεταξύ δημάρχων περιοχών των Νοτίων Προαστίων προκάλεσε το σιντριβάνι που σχηματίστηκε την περασμένη Πέμπτη (4/12) επί της οδού Σκρα στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης. Το φαινόμενο προκαλείται, εδώ και πολλά χρόνια (σ.σ. κατασκευάστηκε στη δεκαετία του ’80), από έναν αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος περνά κάτω από τον Ιλισό ποταμό διασχίζοντας αρκετές περιοχές (Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Μοσχάτο), και διακόπτεται 800 μέτρα πριν την εκβολή του στον Κηφισό. Πρόκειται δηλαδή, για έναν τυφλό αγωγό που δεν παροχετεύεται πουθενά με αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση και να εκτονώνεται στα συγκεκριμένα σημεία (Σκρα και Δημοσθένους, Σκρα και Ανδρομάχης).

Ο δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, εξέδωσε σήμερα, Τρίτη, (9/12) ανακοίνωση, απευθυνόμενος στους κατοίκους του Δήμου, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται με την όδευση και τον τρόπο λειτουργίας του αγωγού. Την ίδια στιγμή, όμως, αφήνει αιχμές για κοντινούς Δήμους και συγκεκριμένα της Νέας Σμύρνης και της Καλλιθέας, αναφέροντας ότι ο αγωγός «περνάει μέσα από το Μοσχάτο για να εξυπηρετήσει άλλες περιοχές, αφήνοντας την πόλη μας με τις δικές της εκκρεμότητες». Ειδικά για τον Δήμο Καλλιθέας λέει ότι «πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του» τα στοιχεία για τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. «Η συνεργασία των φορέων της Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει ειλικρίνεια και κανόνες που θα λύνουν και δεν θα δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες», σημειώνει.

Η Καλλιθέα «καρφώνει» το Μοσχάτο

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή ανακοίνωση του δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στην ανακοίνωση που εξέδωσε μία μέρα μετά το συμβάν ο Δήμος Καλλιθέας. Σε αυτήν, ο Δήμος Καλλιθέας επιρρίπτει ευθύνες στον Δήμο Μοσχάτου για την μη υλοποίηση του έργου (του τελευταίου τμήματος του αγωγού) που είχε δημοπρατήσει η Περιφέρεια Αττικής το 2010. «Ο Δήμος Μοσχάτου για δικούς του λόγους, αντέδρασε με κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του έργου. Επειδή όμως όπως και χθες, θα επαναληφθούν και στο μέλλον ακραία φαινόμενα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ίδιο συμβάν θα επαναληφθεί», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι έχει προχωρήσει σε συναντήσεις μεταξύ των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, του Δήμου και Μελετητών Υδραυλικών Έργων για την επίλυση του προβλήματος.

«Ο αγωγός δουλεύει σε βάρος του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού»

Σύμφωνα με τον κ. Ευθυμίου, ο Δήμος δεν συμφωνεί με την όδευση και τον τρόπο λειτουργίας αυτού του αγωγού μέσα από το Μοσχάτο, καθώς ο συγκεκριμένος σχεδιασμός «δουλεύει σε βάρος του ίδιου του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού της πόλης».

Όπως εξηγεί, ο μεγάλος υπόγειος αγωγός βρόχινου νερού, συγκεντρώνει νερά από τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα, τα περνά μέσα από τον οικιστικό ιστό του Μοσχάτου, για να καταλήξουν στον Κηφισό.

Ξένος αγωγός

«Ο παραπάνω σχεδιασμός ακυρώνει τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό του Μοσχάτου. Αντί να στηριχθούμε σε έναν σοβαρό, ολοκληρωμένο σχεδιασμό που να προστατεύει πρώτα τις δικές μας γειτονιές, φορτώνεται στην πόλη μας ένας “ξένος” αγωγός που εξυπηρετεί κυρίως άλλα φορτία», αναφέρει ο δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, σημειώνοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «τα δικά μας έργα και οι ανάγκες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, η πόλη αντιμετωπίζεται σαν διάδρομος διέλευσης νερών άλλων Δήμων, και όχι σαν περιοχή που δικαιούται δικό της, αντιπλημμυρικό σχεδιασμό».

Σημειώνει δε, ότι ο σημερινός σχεδιασμός, με την όδευση και τον τρόπο αξιοποίησης των υπογείων υποδομών, οδηγεί στη δημιουργία αντλιοστασίων ακαθάρτων στην κεντρική πλατεία της πόλης, και επηρεάζει τα θεμέλια των παλαιών κατοικιών. «Ο αγωγός φέρνει νερά, ρίσκο και επιβάρυνση, χωρίς να προσφέρει πραγματική αντιπλημμυρική λύση στο Μοσχάτο», τονίζει και ζητεί πλήρη επανεξέταση του σχεδιασμού. «Σε κάθε περίπτωση», καταλήγει, «δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί τον 21ο αιώνα ένα έργο με μελέτη που σχεδιάστηκε τον προηγούμενο αιώνα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις μεταβολές που έχουν συντελεστεί εδώ και 50 χρόνια».