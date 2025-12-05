Η κακοκαιρία Byron προκάλεσε ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική. Σύμφωνα με τον κ. Θοδωρή Κολυδά η βροχή που έπεσε στη Δυτική Αττική ξεπέρασε τα 200mm, αριθμός που αιτιολογεί τις πλημμύρες.

Το meteo κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι, 77 mm, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2012 (53,8 mm).

Οι βροχές στην Αττική αναμένεται μέχρι το βράδυ να εξασθενήσουν.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή σήμερα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σήμερα Παρασκευή καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Αττική, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό χάρτη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 07:00 σημειώθηκε στη Βλυχάδα Αττικής με 131 mm και στον Αυλώνα Αττικής με 108 mm.

Σημειώνεται ότι στη Βλυχάδα Αττικής από το απόγευμα της Πέμπτης 04/12 μέχρι το πρωί της Παρασκευής 05/12 έχουν καταγραφεί συνολικά 245 mm βροχής.