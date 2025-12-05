Δύσκολες ώρες περνάει η χώρα με την κακοκαιρία Byron, με καταιγίδες, πλημμύρες και πολλούς κλειστούς δρόμους, μεταξύ αυτών και την Αθηνών-Κορίνθου.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Μάνδρας, με το οποίο καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις τους και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

«Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στο Δήμο #Μάνδρας #Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους των Μεγάρων καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας #Μεγαρέων #Αττικής μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) December 5, 2025

Έκλεισε η Αθηνών – Κορίνθου

Έκλεισε η Αθηνών – Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας, εγκλωβίζοντας στα οχήματά τους αρκετούς οδηγούς.

«Μας λένε ότι είτε θα μείνουμε εδώ όλη μέρα, είτε θα πρέπει να κάνουμε αναστροφή. Το περιπολικό εδώ δεν έχει καμία ενημέρωση» είπε στο MEGA η κ. Δήμητρα που βρίσκεται στο σημείο.

Προβλήματα στο τραμ

Προβλήματα προκλήθηκαν νωρίτερα από την κακοκαιρία και στην κυκλοφορία του τραμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξαγόταν στο τμήμα Ζέφυρος – Αγία Τριάδα Πειραιά.

Εκτός λειτουργίας ήταν προσωρινά και το τμήμα της Γραμμής Ασκληπιείο Βούλας – Λουτρά Αλίμου, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο δίκτυο. Η λειτουργία έχει πλέον αποκατασταθεί.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες της Πέμπτη 4/12 έως σήμερα Παρασκευή στις 06:00, έχει δεχθεί 331 κλήσεις, για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

Στην Περιφέρεια Αττικής , 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

, 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 5/12 όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, λόγω της κακοκαιρίας Byron με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου, Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας, Δήμος Διον Ολύμπου, Δήμος Κατερίνης, Δήμος Ρόδου, Δήμος Κάσου, Δήμος Τήλου, Δήμος Σύμης, Δήμος Καστελόριζου, Δήμος Ανατολικής Μάνης, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασιάς.

Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Κλειστοί δρόμοι

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Τροχαία τα ξημερώματα διενεργούνται οι παρακάτω διακοπές κυκλοφορίας:

Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

Στην οδό Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στη Μάνδρα.

Στην οδό ‘Ημερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

Στη Λ. Αθηνών από τα ύψος της Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Στη Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στη Λ. Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική οδό.

Στην οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος τα οδού Θ. Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλέξανδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Στη N.E.O.A.K. από το 32ο χιλιόμετρο έως την έξοδο προς τη Νέα Πέραμο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

2. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.