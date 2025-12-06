Επίμονες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα και κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά, το τριήμερο 04-06/12.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον ανανεωμένο χάρτη (μέχρι και τις 15:00 του Σαββάτου 06/12/2025), σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς.

Επιπλέον, επτά σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής, καθώς και η Παλαιοκούνδουρα στη Μάνδρα Αττικής, όπου καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου με 287 χιλιοστά βροχής.

Μετράνε ζημιές στη Θεσσαλία

Αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τον Byron, πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Ο Δημήτρης Κουρέτας επισκέφθηκε τα σημεία που δοκιμάστηκαν από τα μεγάλα ύψη βροχής και την πίεση που δημιούργησαν κυρίως οι ποταμοί Πηνειός και Ενιπέας. Να σημειωθεί τα μέρη όπου καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ήταν οι Μακρινίτσα 240, Περτούλι 204, Πορταριά 182, Ερέτρια Φαρσάλων 180, Ναρθάκι 170 και Νεράιδα Φαρσάλων 150. Σ

Πνίγηκε στη λάσπη το Καστελόριζο

Σε κατάσταση ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί το ακριτικό νησί, καθώς η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Η συνεχής και ιδιαίτερα έντονη βροχόπτωση, που διήρκεσε πολλές ώρες, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό, να εισβάλλουν στον οικισμό και να μετατρέπουν τα σοκάκια και το λιμάνι σε μία τεράστια λιμνοθάλασσα. Η παραλιακή ζώνη έγινε απροσπέλαστη και σχεδόν εξαφανίστηκε κάτω από τις λάσπες και τα νερά.

Όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» της Ρόδου ο δήμαρχος Μεγίστης, Νικόλας Ασβέστης, «το νησί βάφτηκε κόκκινο» από τα χώματα, τις λάσπες και τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό. Ο ίδιος ανέφερε πως ο τεράστιος όγκος νερού λειτούργησε σαν καταρράκτης, μπαίνοντας σε σπίτια και επιχειρήσεις και προκαλώντας πλημμύρες σε πολλά κτήρια.

Άλλαξε χρώμα ο Θερμαϊκός

Τη σαρωτική δύναμη της φύσης αποκαλύπτουν εικόνες από drone, του Θερμαϊκού Κόλπου, στην Πλάκα Λιτοχώρου και τα Καλύβια Βαρικού, στην Πιερία.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, μεγάλες χερσαίες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε λίμνες, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού άλλαξε χρώμα.

Αιτία είναι οι ορμητικοί χείμαρροι, που παρέσυραν τόνους φερτών υλικών, ξύλα και λάσπη, τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα, αλλάζοντας, κυριολεκτικά, το χρώμα της σε καφέ. Κατά την ανάμιξή τους, δημιουργήθηκε η χαρακτηριστική διχρωμία σε μεγάλη ακτίνα στα νερά του κόλπου, που φανερώνει και το καταστροφικό μέγεθος του Byron.

Συνεχίζονται τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επέρχονται στα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από τον διαχειριστή υποδομής (ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος) για τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity, από σήμερα και μέχρι νεωτέρας, θα πραγματοποιούνται ως εξής:

• IC 50 και IC 56 (από Αθήνα): θα τερματίζουν στο Λειανοκλάδι, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Αθήνα.

• IC 51 και IC 57 (από Θεσσαλονίκη): θα τερματίζουν στη Λάρισα, όπου θα αναμένουν τους επιβάτες που έρχονται από Αθήνα. Στη συνέχεια θα αναχωρούν εκ νέου προς Θεσσαλονίκη.

Το τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα – Λειανοκλάδι θα εξυπηρετείται με λεωφορεία της Hellenic Train.

Μετά την οδική μεταφορά τους, οι επιβάτες θα μετεπιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες στη Λάρισα και στο Λειανοκλάδι αντίστοιχα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών», σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη των δρομολογίων.