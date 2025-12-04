Ο τεχνολογικός «πόλεμος» για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται με την Κίνα και τις ΗΠΑ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα πανίσχυρα τσιπ της Nvidia βρίσκονται στη μέση αυτής της διαμάχης με τον Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει αποφάσεις που αντιβαίνουν την πολιτική των δασμών που έχει αποφασίσει.

Δεν είναι τυχαίο που σε σχετικό άρθρο τους στην αμερικανική εφημερίδα New York Times οι έμπειροι συντάκτες Άνα Σουάνσον και Τρικ Μικλ χαρακτηρίζουν τη σχέση Λευκού Οίκου και Nvidia την σημαντικότερη σχέση μεταξύ της παρούσας προεδρίας και του οικονομικού κόσμου.

Τον περασμένο Μάιο, η κυβέρνηση Τραμπ ανέτρεψε τους περιορισμούς της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζαν την Nvidia και άλλους κατασκευαστές τσιπ να εξάγουν τους επεξεργαστές τους σε ένα ευρύ φάσμα χωρών.

Λίγους μήνες αργότερα ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επίσης μια ασυνήθιστη συμφωνία που επιτρέπει στην Nvidia και σε έναν άλλο αμερικανικό κατασκευαστή τσιπ, την Advanced Micro Devices, να πωλούν τα τσιπ τους στην κινεζική αγορά. Για να το κάνει αυτό ζήτησε να πάρει το 15% των πωλήσεων.

Η μάχη στο Κονγκρέσο για την Nvidia

Η συγκεκριμένη συμφωνία διχάζει τους νομοθέτες στο Καπιτώλιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη για τον έλεγχο των εξαγωγών τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μέλη του Κογκρέσου θεωρούν γενικά ότι η πώληση υψηλής τεχνολογίας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Η Κίνα είναι ο κύριος ανταγωνιστής των ΗΠΑ στον αγώνα για την ανάπτυξη τεχνητής υπερνοημοσύνης.

Οι νομοθέτες έχουν επίσης προτείνει μια σειρά νομοσχεδίων φέτος για τη ρύθμιση του αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης σε δεκάδες βιομηχανίες, αν και κανένα από αυτά δεν έχει γίνει νόμος.

Το καμπανάκι από τον Χουάνγκ για την Κίνα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γένσεν Χουάνγκ έστειλε μήνυμα για τη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης τονίζοντας πως η Κίνα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα. Αρχικά ο κ. Χουάνγκ επεσήμανε: «Η Κίνα είναι πολύ μπροστά – πολύ μπροστά στον τομέα του ανοιχτού λογισμικού. Ο λόγος για τον οποίο το ανοιχτό λογισμικό είναι τόσο σημαντικό είναι ότι χωρίς αυτό, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναπτυχθούν, οι ερευνητές των πανεπιστημίων δεν μπορούν να κάνουν έρευνα, δεν μπορείς να διδάξεις τεχνητή νοημοσύνη, οι επιστήμονες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Βασικά, ολόκληρος ο κλάδος γύρω από την οικονομία σου δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ουσιαστικά, εκτός αν διαθέτεις ανοιχτό λογισμικό».

Στη συνέχεια τόνισε: «Νομίζω ότι 9 από τις 10 κορυφαίες σχολές επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο βρίσκονται τώρα στην Κίνα. Είναι πρωτοπόροι στην επιστήμη και την τεχνολογία σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Αυτό έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία πέντε με δέκα χρόνια. Παλιά ήμασταν πρωτοπόροι στους περισσότερους από αυτούς τους τομείς, τώρα είναι αυτοί οι πρωτοπόροι. Έχουν έναν μεγάλο πληθυσμό υψηλά καταρτισμένων φοιτητών, πρώτον.

Δεύτερον, το 50% των ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο είναι Κινέζοι. Τρίτον, το 70% των πατεντών τεχνητής νοημοσύνης του περασμένου έτους δημοσιεύτηκαν από την Κίνα. Το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα είναι ζωντανό, πλούσιο και απίστευτα καινοτόμο. Δουλεύουν απίστευτα σκληρά. Είναι μια χώρα με τεράστια δύναμη. Αυτό είναι το οικοσύστημα των προγραμματιστών λογισμικού».

Η διπλή συνάντηση και το «μασάζ»

Την Τετάρτη ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Γένσεν Χουάνγκ, συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ οι δύο συναντήσεις είχαν διττό χαρακτήρα.

Από την μία ο Χουάνγκ θέλησε να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία πρέπει να συνεχιστούν με κάθε κόστος. Ο CEO της Nvidia έχει επισημάνει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός στην τεχνολογία θα σταματήσει την πρόοδό της, παρά τις αυξανόμενες ανησυχίες των πολιτικών και του κοινού σχετικά με τις πιθανές παγίδες της τεχνητής νοημοσύνης ή τους τρόπους με τους οποίους ξένοι ανταγωνιστές όπως η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσουν αμερικανικό υλικό.

«Έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι υποστηρίζουμε τον έλεγχο των εξαγωγών, ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν τα καλύτερα, τα περισσότερα και τα πρώτα», δήλωσε ο Χουάνγκ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του στο Καπιτώλιο.

Από την άλλη οι γερουσιαστές έθεσαν ερωτήσεις στον Χουάνγκ επιμένοντας σε θέματα ασφάλειας. Επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά τους Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές που παρευρέθηκαν στη συνάντηση με τον Χουάνγκ αρνήθηκαν να συζητήσουν τις συνομιλίες τους. Ωστόσο, μερικοί χαρακτήρισαν τη συνάντηση θετική και παραγωγική.

«Για μένα, αυτή είναι μια πολύ υγιής συζήτηση», δήλωσε ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς. Ο Ράουντς είπε ότι οι νομοθέτες είχαν μια «γενική συζήτηση» με τον Χουάνγκ σχετικά με την κατάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και ότι οι γερουσιαστές εξακολουθούν να είναι ανοιχτοί σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών.

Οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για συνάντηση που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia και είπε ότι ο επικεφαλής της γιγαντιαίας εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών γνώριζε τη θέση του σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών.

«Έξυπνος άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για τον Χουάνγκ όταν ρωτήθηκε για τη συνάντηση. Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν είχε ξεκαθαρίσει στον Χουάνγκ τις απόψεις του σχετικά με τους ελέγχους των εξαγωγών και τους τύπους τσιπ που η εταιρεία θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα, ο Τραμπ απάντησε: «Ξέρει, ξέρει πολύ καλά».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia δήλωσε ότι η συνάντησή του με τον Τραμπ ήταν «εκπληκτική» και τον επαίνεσε ως προσεκτικό ακροατή με ισχυρή μνήμη. Ο Χουάνγκ περιέγραψε τον τρόπο σκέψης του Τραμπ ως «πρακτικό, λογικό και βασισμένο στην κοινή λογική», προσθέτοντας ότι ο ευθύς τρόπος του και η «αγάπη του για την Αμερική» ξεχώρισαν στις συνομιλίες τους.