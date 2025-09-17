Σε βασικό σημείο τριβής στα πλαίσια της εμπορικής διαμάχης και διαπραγμάτευσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα έχει μετατραπεί η εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών τσιπ Nvidia καθώς το Πεκίνο σύμφωνα με σχετικές αναφορές έλαβε τα δικά του μέτρα- απάντηση στην κίνηση Τραμπ να επιβάλλει περιορισμούς στην εξαγωγή των πιο εξελιγμένων τσιπ της εταιρείας στην Κίνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η κινεζική κυβέρνηση μέσω της σχετικής ρυθμιστικής αρχής του διαδικτύου, έδωσε εντολή στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην χώρα να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ για την τεχνητή νοημοσύνη της Nvidia και επιπλέον να ακυρώσουν όλες τις παραγγελίες που έχουν ήδη κάνει.

Σκληρή στάση από την Κίνα

Όπως αναφέρουν οι Financial Times και το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, σχολίασε τις εξελίξεις υποστηρίζοντας ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Πεκίνο «έχουν πιο ευρείες ατζέντες να επεξεργαστούν».

Έτσι παρά την σχετική ευφορία που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το άλλο αγκάθι στις συζητήσεις μεταξύ των δυο πλευρών που ήταν το TikTok, για το οποίο φαίνεται ότι βρέθηκε μια λύση, το θέμα της Nvidia και των τσιπ μοιάζει μάλλον με το… αντίβαρο στην αμερικανική νίκη.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας έδωσε εντολή σε εταιρείες όπως η ByteDance και η Alibaba να τερματίσουν τις δοκιμές που κάνουν με τα RTX Pro 6000D, αλλά και τις παραγγελίες των συγκεκριμένων τσιπ που έχουν ήδη κάνει.

«Κάνω υπομονή», λέει ο Χουάνγκ της Nvidia

Στις δηλώσεις του ο Χουάνγκ υποστήριξε πως: «Εξυπηρετούμε μια αγορά μόνο αν η χώρα θέλει (τα προϊόντα μας). Είμαι απογοητευμένος με αυτό που βλέπω, αλλά ΗΠΑ και Κίνα έχουν ευρύτερες ατζέντες να επεξεργαστούν και δείχνω υπομονή για αυτό. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κινεζική κυβέρνηση και τις κινεζικές εταιρείες ανάλογα με τις επιθυμίες τους».

Η νέα απαγόρευση είναι ισχυρότερη από τις προηγούμενες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών που επικεντρώνονταν στο H20, την προηγούμενη έκδοση του τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, και της ειδικής προσαρμογής της για την κινεζική αγορά.

Το RTX6000D της Nvidia, το νεότερο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, προσαρμοσμένο και αυτό για την κινεζική αγορά, δεν είχε ιδιαίτερη ζήτηση, με ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επιλέγουν να μην κάνουν παραγγελίες.